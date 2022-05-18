疫情升溫、高速網路需求增 中華電推防疫神隊友短租案

疫情升溫，居家辦公、線上學習使家用寬頻網路需求量大增，中華電信（2412）過去兩年家用無線網路設備及300M高速光光纖上網均呈現倍數成長，今年前4月HiNet光世代500M以上客戶淨增數較去年同期成長30%，無線網路Wi-Fi全屋通淨增AP台數，也較去年同期成長55%。中華電信宣布，推出防疫神隊友短租方案。

中華電信表示，「HiNet光世代短期租用方案」提供短租期免設定費，包含接線費減免1,000元、HiNet設定費免收1,500元、Wi-Fi全屋通設定費250元/台，優惠最高達2,750元，可選搭Wi-Fi全屋通及資安服務，再送全聯禮券1000元或Hami Point 1,000點贈品2選1，提供全家人居家防疫安心上網。

今年中華電信完成「以客戶為中心」的組織轉型，迎合客戶需求，中華電信推出全方位的「三網飆配方案」，提供5G資費、寬頻300M以上速率自由選享折扣優惠，再搭配Wi-Fi全屋通2台，最高贈送Hami Point 10,300點，滿足居家、異地上網零時差的便利。