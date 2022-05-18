全球首款PCI-SIG認證 群聯推PCIe 5.0 Redriver IC

快閃記憶體控制IC廠群聯（8299）今（18）日表示，隨著巨量資料、人工智慧、雲端運算等領域的蓬勃發展，系統對於高速資料傳輸的需求不斷上升，公司推出PCIe 5.0 Redriver IC PS7101，採用Flip-Chip封測技術，減少IC封裝所造成的信號反射與串音干擾，並同時提高IC散熱的能力，目前已開始送樣，並已獲得多家主流主機板、伺服器、工業電腦和線材開發商的系統設計導入，量產的終端客戶產品預計將在今年第3季陸續上市。

群聯指出，CPU中央處理器是高速信號傳輸的核心，在Intel與AMD等CPU晶片供應商的主導下，系統的傳輸介面已經進入PCIe 5.0世代，單通道傳輸速度更達每秒32Gbps的速度，是前一代PCIe 4.0的2倍，然而，在PCIe 5.0高速傳輸的環境下，主機板上的訊號衰減與雜訊影響等相容性問題變成是所有系統整合廠商所共同面臨到的問題與挑戰。

群聯今日推出全球首款通過PCI-SIG協會認證的PCIe 5.0 Redriver IC PS7101（認證通過連結 Link），協助解決CPU與周邊設備（例如SSD與顯示卡等）的高速訊號傳輸相容性問題。

群聯進一步說，在PCIe 5.0高速傳輸的世代，不論是桌上型電腦、伺服器、工業用電腦、線材，或甚至是筆記型電腦，都會需要使用到Redriver IC，依據信號衰減程度與補償通道數量不同，每台系統設備將需要 2 至 16 顆不等的 Redriver IC，換言之，根據市調機構顯示，高速傳輸訊號補強IC（包含Redriver與Retimer IC）將在2025年達到每年5千萬顆的市場規模。

群聯執行長潘健成強調，群聯PCIe 5.0 Redriver IC PS7101通過PCI-SIG協會的嚴格測試，成為全球第一顆獲得協會認證標誌的PCIe 5.0 Redriver IC，這是對群聯技術實力的肯定，意義非凡。

據悉，此次的PCIe 5.0 Redriver IC PS7101已開始送樣，並已獲得多家主流主機板、伺服器、工業電腦和線材開發商的系統設計導入，量產的終端客戶產品預計將在2022年第3季陸續上市。

另外，群聯除了PCIe 5.0 Redriver IC以外，也正積極開發新一代PCIe 5.0 Retimer IC，預計2023年上半年開始送樣，以適用於不同的系統環境使用。