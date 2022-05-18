白沙屯媽祖進香 遠傳攜手童綜醫提供5G急診視訊救護

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動將於5月20日凌晨展開，童綜合醫院急診救護團隊將24小時全程隨行待命，遠傳電信（4904）表示，協助童綜合醫院醫護團隊提供5G急診視訊救護，以資通訊科技提升急診醫療量能與品質，透過遠傳開發的遠距診療平台與急診系統整合，救護車上能第一時間回傳傷者資訊與影像，與醫院急診室即時連線，縮短到院檢傷時間，作為進香團堅實後援。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，5G通訊結合「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」及雲端技術，以物聯網整合量測數據與行動醫材設備，透過5G大頻寬、低延遲即時傳輸清晰醫療影像，發展台灣第一個5G遠距診療平台。遠傳與中央、縣市政府、醫療院所高度合作，已於全台11縣市多達39個偏鄉衛生所建置5G遠距診療服務，並於新冠肺炎疫情期間協助醫院開設專科視訊門診，顧及防疫期間一般民眾與急、慢性病患的就醫需求。

今年白沙屯媽祖進香吸引九萬人報名，加上新冠肺炎本土疫情嚴峻，童綜合醫院急診救護團隊將24小時全程隨行待命，挑戰也不小。遠傳表示，與童綜合醫院合作，將5G急診視訊救護運用於白沙屯媽祖進香活動，為參與進香信眾與工作人員的緊急醫療任務共同盡一份心力。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，遠傳電信提供最優質與快速的電信網絡，讓緊急救護更即時與確實。這一次透過5G行動科技串聯緊急資療資源，隨時可以在第一時間將傷患資訊傳回急診，透過智能設備與在醫院急診室的醫師進行遠距醫療指導，讓傷患可以在現場或搭乘救護車回院路途都能立即處置救命。

童綜合醫院連續九年跟隨白沙屯媽祖一同進香，由於行進路線依神轎指示，八天七夜路線不定的白沙屯媽祖鑾轎進香活動對於信眾的體力和意志極具考驗，醫護團隊同樣身負緊急救護重責大任。透過遠傳5G急診視訊救護，救護車上整合生理監測儀能即時回傳病患生理數據至醫院端，並由救護人員配戴頭戴式無線智慧眼鏡，以5G傳輸傷患救治時的高畫質第一視角，遠端醫師同步進行精準指導，達成多方即時遠距視訊會診，為每個需要急救的病患爭取黃金救護時間。

遠傳表示，積極投入5G遠距診療多元應用，以推動偏鄉遠距診療的科技實力，擴大延伸至緊急醫療救護、居家長照醫療應用，期盼未來與童綜合醫院能持續將遠距診療平台推展至緊急救護與急診室各項照護應用服務，持續利用5G與多元創新科技打破醫療的時空限制，提升醫療量能的同時，也讓民眾獲得更完善的醫療照護品質。