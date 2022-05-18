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兩因素衝擊 今年首季全球DRAM營收季減4%

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
根據TrendForce調查顯示，今年第1季DRAM總產值240.3億美元，季減4%。情境示意圖。圖／Ingimage
根據TrendForce調查顯示，今年第1季DRAM總產值240.3億美元，季減4%。情境示意圖。圖／Ingimage

根據TrendForce調查顯示，今年第1季DRAM總產值240.3億美元，季減4%；主因市場通膨加劇與需求減弱，加上俄烏戰爭在2月底爆發都影響終端消費表現；同時，客戶端的庫存水位持續提升，以消化庫存為首要目標；由於整體拉貨動能不振，各類DRAM產品價格因此下滑，第1季整體DRAM營收難抵跌。

TrendForce表示，受惠於PC與車用市場的需求佳，三大原廠中的美光（Micron）營收小幅上升2.4%，但三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）營收分別下滑1.1%及11.8%，合計二家韓國廠商囊括70.8%的市占率，依然穩坐前兩名。

受到合約價下跌影響，各家營業利益率都下修，三星、SK海力士、美光分別下降至48%、39%及40.1%。展望後續，由於DRAM持續往先進製程轉進，成本有望進一步優化，倘若市場負面因素不再擴大，各家獲利則有望進一步提升。

產能規劃方面，三星今年目標仍專注於產能的擴建，P3L新廠DRAM預計2023年年中才有機會投片生產，在產品方面也往DDR5持續推進，今年下半年無論在PC或是Server的生產比重有望提升。

SK海力士在韓國的M16廠與中國的無錫廠產能上也呈現小幅上升，但因M14轉進邏輯產品導致DRAM投片減少，總產能僅些微增長，在技術上SK海力士已經少量投片1alpha nm製程，希望年底能有一定的經濟規模量。

美光今年整體投片無新增產能，台灣A3廠區最快產能貢獻將可能落在2024年，而美光也已在2021下半年導入1alpha nm製程，1beta nm製程可能於2023上半年投片，算是三大DRAM廠中速度最快的廠商。

台廠方面，南亞科（2408）目前仍著重生產Consumer DRAM，但隨著PC DRAM的價格下跌，讓整體營收季減7.4%，1Anm製程預計年底導入量產，但整體規模的擴大需仰賴2025完工新的Fab5A工廠。

力積電營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務，第1季營收下跌約23%，主因是大客戶對於力積電自家產品需求減少所致；但若加計代工營收，則逆勢成長3%。

華邦電（2344）營收小幅衰退4.6%，原因在於產品組合，部分產能挪去NOR Flash記憶體，導致近期DRAM投片減少，但隨著高雄路竹廠將在今年開始機台移入，新產能有望於今年下半年逐步開出。

DRAM 營收 SK海力士 美光 三星 南亞科

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