快訊

基隆2歲男童死後3日 父今還原實際真相：都在等救治

人為故意墜機？華爾街日報MU5735空難說了什麼

群聯推出全球首款 PCI-SIG 認證 PCIe 5.0 Redriver IC

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯執行長潘健表示，群聯 PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 通過 PCI-SIG 協會 的嚴格測試，成為全球第一顆獲得協會認證標誌的PCIe 5.0 Redriver IC，這是對群聯技術實力的肯定，意義非凡。圖/本報資料照片
群聯執行長潘健表示，群聯 PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 通過 PCI-SIG 協會 的嚴格測試，成為全球第一顆獲得協會認證標誌的PCIe 5.0 Redriver IC，這是對群聯技術實力的肯定，意義非凡。圖/本報資料照片

在英特爾與超微AMD等中央處理器（CPU）晶片供應商的主導下，系統的傳輸介面已經進入PCIe 5.0世代，單通道傳輸速度更達每秒 32Gbps 的速度，是前一代 PCIe 4.0 的2 倍。。群聯（8299）今 (18)日 推出全球首款 通過PCI-SIG協會認證的PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 (認證通過連結 Link )， 協助解決CPU與周邊設備 (例如 SSD與顯示卡等) 的高速訊號傳輸相容性問題。

群聯指出，在 PCIe 5.0 高速傳輸的世代，不論是桌上型電腦、伺服器、工業用電腦、線材， 或甚至是筆記型電腦，都會需要使用到 Redriver IC。依據信號衰減程度與補償 通道數量不同，每台系統設備將需要2至16顆不等的Redriver IC。

市調機構調查統計，高速傳輸訊號補強IC (包含Redriver與Retimer IC) ，將在 2025 年達到每年5,000萬顆的市場規模。

群聯長期致力於高速傳輸介面技術的研發，也是台灣少數具有自主研發 PCIe 5.0 PHY 實體層IP的IC公司。此次推出的 PCIe 5.0 Redriver IC，群聯內部取名 PS7101， 採用 覆晶封裝 （Flip-Chip）封測技術，減小 IC封裝所造成的信號反射與串音干擾，並同時提高IC散熱的能力，將有效的解決 PC 與 Server 平台的主機板或是 Riser 卡的 高速傳輸訊號衰減問題，是一款高增益、高線性、與高性價比的 IC 產品。

群聯執行長潘健成表示，群聯 PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 通過 PCI-SIG 協會 的嚴格測試，成為全球第一顆獲得協會認證標誌的PCIe 5.0 Redriver IC，這是對群聯技術實力的肯定，意義非凡。

潘健成進一步表示，除了 PCIe 5.0 Redriver IC 以外，群聯也正積極開發新一代 PCIe 5.0 Retimer IC，預計2023年上半年開始送樣)， 以適用於不同的系統環境使用。

展望未來，潘健成說，群聯將堅守 IC 設計本業，打造最可 靠且最完整的高速儲存與高速傳輸解決方案，與全球客戶共創共榮。

群聯的 PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 已開始送樣，並已獲得多家主流主機板、 伺服器、工業電腦和線材開發商的系統設計導入，量產的終端客戶產品預計將在2022年第3季陸續上市。

群聯 潘健成

延伸閱讀

效能更高的新款Core HX系列處理器 有望在Intel VisiON活動亮相

慧榮首季營收、毛利雙雙超標

同業慧榮被併 群聯執行長潘健成：凸顯群聯更具價值

超微生態圈 動能添柴火

相關新聞

處理1300萬個包裹都不吃力 全台6500個社區都用他家APP當管家！「智生活」3強項稱霸

從社區寬頻網路起家的今網集團，因危機意識開始多角化經營智慧社區管理App「智生活」，卻有辦法攻下最難搞的管委會、物管公司，成為全台最大社區服務平台，其背後有什麼祕訣？

高效光電、綠色供應鏈 企業淨零不缺席

「我們的目標是實踐100%的關鍵供應商的綠能監督！」華碩董事長施崇棠18日於線上記者會指出，國際企業紛紛要求合作廠商落實綠能

通膨加劇與消費性需求減弱 第1季全球DRAM營收季減4.0%

集邦科技發布最新調查，2022年第1季DRAM總產值受到通膨加劇及俄烏戰爭，影響與需求減弱，加上客戶端庫存水位升高，各類...

美光再締里程碑 宣布全球專利突破五萬件

記憶體大廠美光今日宣布已於全球取得超過5萬件的終身專利，再次展現其引領業界的創新實力。

美光今再締里程碑 宣布全球專利突破五萬件

美商記憶體大廠美光科技 （Micron）於今（18）日宣布，在全球取得超過5萬件的終身專利，再次展現其引領業界的創新實力...

威剛工控前進2022年SPS Italia義大利工業自動化展

記憶體模組廠威剛（3260）今（18）日宣布將於5月24日至26日參加義大利工業自動化展SPS Italia 2022，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。