群聯推出全球首款 PCI-SIG 認證 PCIe 5.0 Redriver IC

在英特爾與超微AMD等中央處理器（CPU）晶片供應商的主導下，系統的傳輸介面已經進入PCIe 5.0世代，單通道傳輸速度更達每秒 32Gbps 的速度，是前一代 PCIe 4.0 的2 倍。。群聯（8299）今 (18)日 推出全球首款 通過PCI-SIG協會認證的PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 (認證通過連結 Link )， 協助解決CPU與周邊設備 (例如 SSD與顯示卡等) 的高速訊號傳輸相容性問題。

群聯指出，在 PCIe 5.0 高速傳輸的世代，不論是桌上型電腦、伺服器、工業用電腦、線材， 或甚至是筆記型電腦，都會需要使用到 Redriver IC。依據信號衰減程度與補償 通道數量不同，每台系統設備將需要2至16顆不等的Redriver IC。

市調機構調查統計，高速傳輸訊號補強IC (包含Redriver與Retimer IC) ，將在 2025 年達到每年5,000萬顆的市場規模。

群聯長期致力於高速傳輸介面技術的研發，也是台灣少數具有自主研發 PCIe 5.0 PHY 實體層IP的IC公司。此次推出的 PCIe 5.0 Redriver IC，群聯內部取名 PS7101， 採用 覆晶封裝 （Flip-Chip）封測技術，減小 IC封裝所造成的信號反射與串音干擾，並同時提高IC散熱的能力，將有效的解決 PC 與 Server 平台的主機板或是 Riser 卡的 高速傳輸訊號衰減問題，是一款高增益、高線性、與高性價比的 IC 產品。

群聯執行長潘健成表示，群聯 PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 通過 PCI-SIG 協會 的嚴格測試，成為全球第一顆獲得協會認證標誌的PCIe 5.0 Redriver IC，這是對群聯技術實力的肯定，意義非凡。

潘健成進一步表示，除了 PCIe 5.0 Redriver IC 以外，群聯也正積極開發新一代 PCIe 5.0 Retimer IC，預計2023年上半年開始送樣)， 以適用於不同的系統環境使用。

展望未來，潘健成說，群聯將堅守 IC 設計本業，打造最可 靠且最完整的高速儲存與高速傳輸解決方案，與全球客戶共創共榮。

群聯的 PCIe 5.0 Redriver IC PS7101 已開始送樣，並已獲得多家主流主機板、 伺服器、工業電腦和線材開發商的系統設計導入，量產的終端客戶產品預計將在2022年第3季陸續上市。