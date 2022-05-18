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祥碩科技引領USB4技術 全方位高規格控制晶片領先全球

經濟日報／ 記者李孟珊／即時報導

高速傳輸IC設計廠祥碩科技（5269）今（18）日舉辦USB4產品說明會，推出全球獨家、全方位、高規格主控端（ASM4242）與裝置（ASM2464PD）控制晶片，未來只要使用祥碩的USB4晶片即可擁有高速資料、影音及電源傳輸等多項功能。

總經理林哲偉表示，USB4的規格問世後，成為了各IC設計廠商爭相研發的技術目標，根據祥碩內部的效能測試顯示，祥碩的晶片與他牌晶片效能相比，連續讀寫的速度最高可趨近於40Gb/s，且同時支援PCIe Gen4與Thunderbolt3。

祥碩指出，USB4產品裝置端中包含的Power Delivery（PD）控制晶片，目前已經通過第三方專業測試機構的完整測試，並取得USB-IF協會的認證，此晶片同時是公司推出的首款PD控制晶片，期望未來陸續推出更多PD控制晶片的系列產品。

祥碩進一步說，過去，公司在不同世代的USB認證中，常是全台甚至是全球首家獲得認證的廠商，在技術上不斷追求創新與領先，一直是祥碩研發團隊的使命，這次的USB4產品尤其受到各方矚目，無論是主控端或是裝置端的產品，皆達到最新規格，有完整的相容性、多樣的應用端以及更快的傳輸速度，設計難度相較過去更是難上數倍。

祥碩強調，完整高階的規格、完善的相容性、高效的傳輸效能始終是公司追求的目標，同時也是公司的產品優勢。

控制晶片 祥碩

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