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美光再締里程碑 宣布全球專利突破五萬件

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光全球專利突破五萬件。圖/美聯社提供
美光全球專利突破五萬件。圖/美聯社提供

記憶體大廠美光今日宣布已於全球取得超過5萬件的終身專利，再次展現其引領業界的創新實力。

美光 1984年成功開發世界最小的256K 動態隨機存取記憶體（DRAM） 晶片起，專利便持續在美光的技術領先策略中扮演關鍵角色，美光也於其間累積無數里程碑，包含於2021年發表的全球首款 1α（1-alpha）DRAM。在美光長達 43 年的歷史中，已有來自16個國家超過 4000名同仁都對此卓越成就做出長足貢獻。

美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 表示，這樣的成就，在任何產業中都相當罕見，感謝所有曾對專利取得有所貢獻的美光同仁，如果沒有他們的創新構想奠定美光於先進技術的領先地位，美光就不可能達成這項深具意義的里程碑。感謝同仁的努力和堅韌，造就美光成為記憶體和儲存解決方案的全球領導者。

美光自成立以來即秉持著相同信念：唯有創新和堅持不懈才能造就長遠的成功。對創新的堅定不移多次協助美光克服既有障礙，比同業更快地推出性能更優異的產品，並取得這些革命性的發明專利。美光的第 5 萬件專利將為業界已廣受肯定的高價值記憶體和儲存專利產品組合再添光彩。

美光技術與產品執行副總裁 Scott DeBoer 表示，隨著全球記憶體和儲存裝置需求激增，美光的客戶更仰賴我們不斷加速創新的步調。開創精神在美光仍十分活躍，美光將維持這樣的精神，繼續追求10萬件專利的里程碑，作為未來技術突破的基礎。

2021年是美光歷史上取得最多專利的一年，有累積將近 1,500 位美光員工獲得總數約2,600 項的專利核准。美光對於多元化的關注也是這項傑出表現背後的關鍵原因之一，美光持續提升多元化團隊成員和發明家的比例，例如在2021 年，美光原始專利申請中女性發明家的人數已達2017 年的四倍，在美光領先業界的技術發展中進一步展現出多元創意。

美光 記憶體

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