美光今再締里程碑 宣布全球專利突破五萬件

美商記憶體大廠美光科技 （Micron）於今（18）日宣布，在全球取得超過5萬件的終身專利，再次展現其引領業界的創新實力；美光表示，公司自1984年成功開發世界最小的256K DRAM晶片起，專利便持續在美光的技術領先策略中扮演關鍵角色，美光也於其間累積無數里程碑，包含於2021年發表的全球首款1α（1-alpha）DRAM。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra指出，這樣的成就在任何產業中都相當罕見，我想感謝所有曾對專利取得有所貢獻的美光同仁，如果沒有他們的創新構想奠定美光於先進技術的領先地位，我們就不可能達成這項深具意義的里程碑。感謝同仁的努力和堅韌，造就美光成為記憶體和儲存解決方案的全球領導者。

美光自成立以來即秉持著相同信念，唯有創新和堅持不懈才能造就長遠的成功，對創新的堅定不移多次協助美光克服既有障礙，比同業更快地推出性能更優異的產品，並取得這些革命性的發明專利；美光的第5萬件專利將為業界已廣受肯定的高價值記憶體和儲存專利產品組合再添光彩。

美光技術與產品執行副總裁Scott DeBoer強調，隨著全球記憶體和儲存裝置需求激增，美光的客戶更仰賴我們不斷加速創新的步調，開創精神在美光仍十分活躍，我們將維持這樣的精神，繼續追求10萬件專利的里程碑，作為未來技術突破的基礎。