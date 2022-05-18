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威剛工控前進2022年SPS Italia義大利工業自動化展

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組廠威剛（3260）今（18）日宣布將於5月24日至26日參加義大利工業自動化展SPS Italia 2022，威剛將展示新一代112層（BiCS5）3D TLC快閃記憶體產品，包括NVMe/SATA III固態硬碟和記憶卡，同時也將展示大容量、高性能的DDR5工業級記憶體，助力工業物聯網（IIoT）與工業自動化的串聯發展。

威剛表示，最新工業級NAND Flash存儲產品採用KIOXIA和WDC的112層（BiCS5）3D TLC快閃記憶體，並支援最新的PCIe Gen 4介面，除了提供高達4TB的大容量、高達3K次的抹寫次數（P/E Cycle）以有效延長產品壽命，其NVMe固態硬碟還具備高達7400/6800 MB/s的優異讀寫性能，並符合NVMe 1.4標準。

同時，威剛工業級BiCS5固態硬碟支援Thermal Throttling技術, 方便用戶隨時掌控固態硬碟的溫度變化，在系統高速運作的情況下能更有效地保護資料。

威剛指出，工業領域最重視的耐用度，公司的工業級BiCS5存儲產品均通過-40°C至85°C的工業級耐寬溫測試，以確保戶外環境下的工業設備也能維持穩定運作，且支援LDPC ECC糾錯、端到端資料路徑保護（End-to-end Data Path Protection），以及威剛A+ Security資料安全保護技術，包括AES 256-bit加密和TCG OPAL 2.0，能全方位確保資料的安全與完整性。

另外，威剛另一項展出的是DDR5 4800工業級記憶體系列，包括U-DIMM、SO-DIMM及R-DIMM等規格，且支援On-die ECC糾錯功能，嚴選三星原廠優質顆粒，提供8GB、16GB和32GB等多種容量，僅需1.1V的低電壓運作，工作效率比起DDR4更勝一籌。

威剛進一步說，DDR5 4800記憶體均採用30µ PCB鍍金層，訊號傳輸更加穩定精準，此外，威剛還可依客戶需求承接客製化服務，如抗硫化技術及三防膠塗層 (Conformal Coating) 以加強對污染、灰塵和濕度的防護，大幅延長產品的使用壽命。

威剛 固態硬碟

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