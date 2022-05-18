高效光電、綠色供應鏈 企業淨零不缺席

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】「我們的目標是實踐100%的關鍵供應商的綠能監督！」華碩董事長施崇棠18日於線上記者會指出，國際企業紛紛要求合作廠商落實綠能目標，台灣企業也須加緊跟上腳步。工研院副院長彭裕民也表示，台灣發展高效能的光電不可或缺，未來企業也將以「以小帶大」的方式，落實碳盤查、減碳效率與接軌國際等目標。

重大經濟風險！

施崇棠以「企業家永續思維」為題演講說，淨零已經成為企業不可迴避的目標，且跨國大企業如Apple、Google與微軟，也紛紛提出「綠色供應鏈」的目標，要求企業供應鏈必須實現減碳的目標，於2030年前實現淨零排放或負排放。這些要求都對過去高度仰賴「褐電」（化石燃料發電產生的能量）台灣，造成重大的經濟風險。

他更提到，現在企業都會針對製造流程進行查核，企業需加緊落實責任制造。施崇棠以華碩的目標為例說，未來公司將針對內部管理、關鍵供應商實踐100%的第三方管理，且安排使用「責任礦權」，確保原料都來自於合格的冶煉廠。

工研院副院長彭裕民表示，目前全球每年碳排約364億噸，為達到地球升溫1.5度以內的目標，許多先進國家都做出淨零減碳的承諾，如日本祭出2兆日圓的2050年產業綠色成長策略，針對資通訊產業、建築業與綠能發電；英國則投資120億英鎊到綠色工業革命計畫，盼能創造25萬就業機會。

研發高效率太陽發電

彭裕民指出，推動低碳能源與基礎建設勢在必行，包括技術擴大應用（綠氫、儲能與循環技術等技術）與跨域創新（結合智慧電網、人工智慧等技術）。他進一步指出，因為台灣土地面積有限，研發「高效率」的太陽能電池相當重要，除了提升單位面積發電效能之外，更要建立分離晶片等材料的回收技術，盼未來滿足內需市場，更促成具有國際競爭力的產品。

「不僅新興企業需要接上綠能風潮，傳統產業也要積極轉型！」彭裕民舉例說，化石燃料涉及化工、紡織與鞋子產業，這些產業的使用材料應儘快轉換為回收塑膠或生質原料，加強二氧化碳的捕捉再利用。

以大帶小發展綠能

彭裕民說，在企業協作與綠色金融中，將透過「以大帶小」的方式來進行，從四大面向落實淨零碳排目標，第一、「建構碳盤查能力」，如以雲端技術建立碳足跡管理平台；第二、「協助掌握新資訊」，掌握國際市場推出的碳邊境管制與環境政策；第三、「提升企業排碳能力」，輔導企業接軌循環經濟創新技術；第四、「加速接軌國際」，辦理跨國交流論壇，更促成國際聯盟。

【更多精采內容，詳見 】