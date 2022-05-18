三星Q1五大客戶首納入高通 Galaxy S22增量拉升代工

三星集團近日發布首季業務報告，其中顯示集團五大客戶結構改變首度納入高通公司，高通擠下Verizon成為三星五大客戶。南韓地方媒體解讀，因為三星Galaxy S22增加高通AP用量，也進而帶動三星旗下晶圓代工業務成長挹注營收。

不過，先前2月業界已陸續傳出，因生產品質考量，高通將把新款5G旗艦晶片「驍龍 8 Gen 1 Plus」代工訂單由三星轉至台積電（2330），採用台積電4奈米製程生產，預計第3季放量，後續高通能否維持在三星前五大客戶名單內有待觀察。

南韓媒體近期解析根據三星電子在3月16日發布的首季業務報告，前5大銷售來源是蘋果，百思買，德國電信，高通和Supreme Electronics。

上述五家公司約占三星電子首季營收14%。高通首度列入前5名，至於過往處於前5名的Verizon則被排除在外。

三星Galaxy S系列歷來在美國和中國大陸市場推出是搭載高通驍龍處理器，而過往歐洲和南韓的手機推出則是搭配三星的Exynos，不過，今年在南韓推出的Galaxy S22也配備驍龍。