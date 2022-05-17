樺漢旗下S&T脫離禿鷹 宣布賣百億元業務為這原因

鴻海（2317）集團旗下工業電腦大廠樺漢（6414）加速朝工業電腦3.0轉型，旗下歐洲品牌商S＆T AG計畫第3季度處分IT Service業務，相當4成營收，超過百億元新台幣，以便加速轉型工業物聯網解決方案公司，因此，S&T今年下半也將再併購IIOT標的，期望拉高估值。

樺漢旗下歐洲品牌S&T是一家軟體系統整合商，2017年被樺漢併購，樺漢目前持股27.6%，這家公司2021年底遭空頭機構Viceroy Research狙擊，股價從18.74歐元瞬間重挫到13.24歐元，即便發布第三方鑑定報告掛保證，但股價在今年3月還再向下破底，最低來到11.46歐元，跌幅達29%。

由於股價表現欠佳，S＆T董事會決議展開組織重整，出售旗下IT服務業務，並再併購工業物聯網解決方案公司，用激烈手段調整體質。據了解，IT服務業務版圖包括德國及中東歐地區，年營收約5.77億歐元，佔S&T總營收43%，相當於新台幣180億元。樺漢指出，出售該事業若有業外處分獲利，將顯現在合併財報上。

S&T 2021年全年營收約13.42億歐元，相當新台幣418億元，年成長7%，今年第一季營收3.29億歐元，年成長12%，該公司計畫第3季度賣掉IT服務業務後，宣稱2025年轉型為物聯網解決方案業者後營收達20億歐元。

拿下磐儀1席董事 朱復銓：獲利比營收重要

樺漢董事長朱復銓指出，董事會將會協助輔導管理S&T，目前IT服務業務有很多人有興趣買，但還沒到賣的階段，而賣出後，也有好幾個工業物聯網標的在德國，將評估併購，預計1～2年營業額缺口就能補上，「營收不重要，利潤最重要，併購要能賺錢」。

除S&T大動作組織重整，樺漢今年也連番出手認購磐儀及金雨私募，今年並正式進駐磐儀董事會，拿下一席董事席次。朱復銓指出，入股磐儀是著眼於雙方產品互補，可拿磐儀手持移動產品客製化貼牌在Kontron或S&T通路銷售，快速滿足市場需求。

而入股金雨則是考量全球製造區域化。朱復銓指出，集團需要大量系統機構零件，除昆山能量，在台灣也期望有架構大型機櫃系統能力，與其自己投資費時費力，入股金雨能滿足眼前的訂單跟市場需求。

樺漢加速多元多角化經營策略，透過產品技術與資源整合加速朝工業電腦3.0階段邁進，相對於工業電腦1.0階段是板卡硬體與軟體整合，工業電腦2.0階段是發展平台，工業電腦3.0階段則是包含雲端與地端的AIOT雲地整合服務，將Google雲端與樺漢打造的地端方案串連，面向60國25萬客戶群。

樺漢總經理蔡能吉表示，跟Google合作的目的就是彙整全球IOT（物聯網）資訊，提供工商業用戶使用，使人機都受惠，樺漢期望2021年在物聯網產業有2%市占率，到2025年市占率提高到5%。

樺漢目標2022年營收雙位數百分比成長，除品牌業務調整中預估今年業績持平，設計製造跟系統整合業務都有雙位數百分比成長，其中樺漢個體接單首度超過百億元，集團手握訂單超過1300億元，有機會在今明年交貨。