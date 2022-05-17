AI科技突破距離 圓展4K雙鏡頭視訊會議系統上市

圓展（3669）推出旗艦等級的4K雙鏡頭視訊會議系統 AVer VC550，整套解決方案包含4K雙鏡頭攝影機及專業級喇叭麥克風。VC550搭載24倍變焦及95°廣角雙鏡頭，喇叭麥克風則採用AVer獨特的串聯技術，組合喇叭麥克風或延伸麥克風，細膩的畫面及零死角收放音，滿足所有中大型視訊會議空間的需求。

圓展表示，視訊會議中音訊品質扮演重要角色，流暢的聲音傳遞是溝通協作的基本要求，選擇VC550是強化音訊體驗第一步。VC550可自由串接兩個會議喇叭麥克風或四個額外延伸麥克風，更具備降噪技術及雙向回音消除優化技術，能消除會議中噪音干擾，將發言人的聲音最佳化，提供清晰無比的音訊，帶來絕佳的視訊會議體驗。

VC550最大的特色就是擁有4K雙鏡頭設計，主鏡頭為高達24倍變焦的PTZ鏡頭，能自動框選與會者，呈現會議室更多的畫面細節；另一顆為95°廣角AI定焦鏡頭，拍攝會議室全景，透過兩顆鏡頭全自動運作，輕鬆框選新進與會者，開始高品質視訊會議。VC550更具備智慧畫廊（Smart Gallery）功能，以AI技術框選每個與會者，捕捉與會者的動作表情，呈現頭像或半身兩種尺寸，完美提升視訊會議的感受。

圓展將AI技術發揮得淋漓盡致，VC550不論是4K雙鏡頭還是喇叭麥克風，皆搭載各項AI技術，為現今視訊會議量身打造，成為企業遠距協作強大可靠的最佳夥伴。