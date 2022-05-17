智原估Q2營收成長 將提前鎖定晶圓廠明年產能

智原（3035）參加《台新2022第二季全球投資論壇》時指出，看好第2季業績表現，且在需求仍大於現有產能下，目前已開始與晶圓代工廠洽談2023年產能。

智原第1季營收季增21.3%、年增108.9%，優於市場預期，主要是MP收入成長優於預期，其中，毛利率49.7%，季減1.7個百分點、年增0.9個百分點，主要是MP營收占比提高，單季每股稅後純益（EPS）2.7元。

市場看好智原第2季營收仍將維持成長、幅度約季增個位數，其中，MP的成長幅度優於NRE與IP，毛利率與營業費用預估與第1季相當。

展望2022年，維持全年營收年增60%的預測，與營收逐季走高的趨勢預估，營收大幅成長主要是智原IP自有，因此成本結構較同業佳，報價上較具優勢，並且挑選利基型與量產率高的NRE專案，以增強MP的續航力。

供給方面，去年營收與獲利能優於預期，主要是取得額外的產能，儘管2022年產能取得較2021年大幅增加，需求仍大於現有產能，未來如果晶圓代工廠釋出額外的產能，將有利於營收持續成長。智原目前已開始與晶圓代工廠洽談2023年的產能。

台新投顧認為，智原的NRE業務專注於生命週期長、延續性高、毛利率高且季節性不明顯的利基型市場，目前量產率達90%，且為多量多樣的專案，加上持續提升客戶與應用的多樣性，預期MP加IP的經常性收入占比可望提升，目前2022年訂單已全部到手，若產能取得增加，將有利於營收成長。