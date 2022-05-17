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施振榮：創新才能永續 不斷轉型變革才能贏向未來

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
全國創新創業總會邁向50週年，今日舉辦「創業高峰會」，並邀請宏碁集團創辦人施振榮以「永續未來的創新者」為題開講。圖／智榮基金會提供
全國創新創業總會邁向50週年，今日舉辦「創業高峰會」，並邀請宏碁集團創辦人施振榮以「永續未來的創新者」為題開講。圖／智榮基金會提供

全國創新創業總會邁向50週年，今（17）日舉辦「創業高峰會」，並邀請宏碁集團創辦人施振榮以「永續未來的創新者」為題開講；施振榮說，「創新才能永續，追求永續就要不斷創新創值。」企業要以王道思維來持續創新，面對大環境多變的未來，企業也要不斷轉型變革方能贏向未來，其中，創新與創業精神更是最後能否勝出的關鍵。

施振榮與全國創新創業總會淵源深厚，他在1981年獲選全國青年創業楷模，目前也擔任創業楷模聯誼會名譽會長，透過每年舉辦「天蠶變」活動協助提升台灣企業競爭力。

面對多變的大環境，企業要追求永續，施振榮指出，「唯有不斷創新創值才能永續」，企業要以王道思維來持續投入創新，而王道思維的三大基本信念就是「創造價值、利益平衡、永續經營」，企業唯有不斷創新來創造出新的價值，同時追求利害相關者的利益平衡，才能實現永續。

施振榮說，企業經營的過程中會面臨許多的挑戰，面對多變的未來只有不斷轉型變革才能贏向未來，其中持續的創新與創業精神更是企業最終能否勝出的關鍵。

他並指出，企業要創造價值有二個階段，一個是「創業階段」（稱之為「0到1」），另一個是「專業階段」（稱之為「1到N」）。

由「0到1」是一個探索有價值的1的創業過程，從無到有探索新事業，要不斷摸索，才能找到對的方向；當確認已找到對的方向且能創造價值後，由「1到N」是要將有價值的1透過專業擴張成長為更大的N，創造更大的價值，擴大經營規模。

施振榮強調，企業僅僅靠專業能力不足以永續，因為即使再有價值的事物，經過時間及大環境的變化也會貶值，所以一定要在發展過程中，不斷探索未來有價值的 1，透過創新創業創價值，才能實現永續的目標。

施振榮更以宏碁一路走來三次再造的經驗為例，他指出，企業經營遇上大環境變化時，往往就會遇到瓶頸，當原本的致勝之道碰壁時，往往會百思不解，這時就要推動企業的轉型變革，這個過程對企業來說猶如重新再次創業，藉由再造才能發揮創新創業精神讓企業起死回生。

最後，他也與大家分享，企業要永續，也要不斷有創新的新思維。他說，談創新，雖然要「Out of box thinking」（思維要跳出框框），但還是要「Thinking within the box」（在一定的框架內思考），問問有沒有價值？能不能執行？有沒有落實？創新的人應該要先劃出框框再來創新，就像微積分，再小都是無限大，只要在框框內，不去限制怎麼想，否則創新可能無法創造價值或在最終反而成為包袱。

他也建議，企業要長期培養突圍的三項新核心能力：包括系統性的創新力、跨領域的整合力、問題根源的探索力，並建立以用戶為中心（User-Centric）思維，相信將有助企業永續經營。

創業 施振榮 宏碁

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