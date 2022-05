施振榮：創新才能永續 不斷轉型變革才能贏向未來

全國創新創業總會邁向50週年,今(17)日舉辦「創業高峰會」,並邀請宏碁集團創辦人施振榮以「永續未來的創新者」為題開講;施振榮說,「創新才能永續,追求永續就要不斷創新創值。」企業要以王道思維來持續創新,面對大環境多變的未來,企業也要不斷轉型變革方能贏向未來,其中,創新與創業精神更是最後能否勝出的關鍵。

施振榮與全國創新創業總會淵源深厚,他在1981年獲選全國青年創業楷模,目前也擔任創業楷模聯誼會名譽會長,透過每年舉辦「天蠶變」活動協助提升台灣企業競爭力。

面對多變的大環境,企業要追求永續,施振榮指出,「唯有不斷創新創值才能永續」,企業要以王道思維來持續投入創新,而王道思維的三大基本信念就是「創造價值、利益平衡、永續經營」,企業唯有不斷創新來創造出新的價值,同時追求利害相關者的利益平衡,才能實現永續。

施振榮說,企業經營的過程中會面臨許多的挑戰,面對多變的未來只有不斷轉型變革才能贏向未來,其中持續的創新與創業精神更是企業最終能否勝出的關鍵。

他並指出,企業要創造價值有二個階段,一個是「創業階段」(稱之為「0到1」),另一個是「專業階段」(稱之為「1到N」)。

由「0到1」是一個探索有價值的1的創業過程,從無到有探索新事業,要不斷摸索,才能找到對的方向;當確認已找到對的方向且能創造價值後,由「1到N」是要將有價值的1透過專業擴張成長為更大的N,創造更大的價值,擴大經營規模。

施振榮強調,企業僅僅靠專業能力不足以永續,因為即使再有價值的事物,經過時間及大環境的變化也會貶值,所以一定要在發展過程中,不斷探索未來有價值的 1,透過創新創業創價值,才能實現永續的目標。

施振榮更以宏碁一路走來三次再造的經驗為例,他指出,企業經營遇上大環境變化時,往往就會遇到瓶頸,當原本的致勝之道碰壁時,往往會百思不解,這時就要推動企業的轉型變革,這個過程對企業來說猶如重新再次創業,藉由再造才能發揮創新創業精神讓企業起死回生。

最後,他也與大家分享,企業要永續,也要不斷有創新的新思維。他說,談創新,雖然要「Out of box thinking」(思維要跳出框框),但還是要「Thinking within the box」(在一定的框架內思考),問問有沒有價值?能不能執行?有沒有落實?創新的人應該要先劃出框框再來創新,就像微積分,再小都是無限大,只要在框框內,不去限制怎麼想,否則創新可能無法創造價值或在最終反而成為包袱。

他也建議,企業要長期培養突圍的三項新核心能力:包括系統性的創新力、跨領域的整合力、問題根源的探索力,並建立以用戶為中心(User-Centric)思維,相信將有助企業永續經營。