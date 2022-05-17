樺漢擴大歐美市場 匈牙利工廠7月量產

工業電腦大廠樺漢（6414）今（17）日舉辦法說會，董事長朱復銓表示，位於匈牙利的布達佩斯工廠預計將於今年第3季完成後續相關程序，有助擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案。

展望2022年，樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法。累計前4月合併營收323.9億元，較去年同期成長19.0％，再度繳出改寫歷年同期新高的紀錄，樺漢第2季營收、獲利目標將雙位數成長。

樺漢指出，目前三大事業體在手訂單逾新台幣1,300億元，且依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio一樣維持在1.25~1.3的水準，樺漢以期隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio有機會於第3季來到1.2。

三大事業業務引擎動能全開，朱復銓強調，工業電腦訂單非常穩定，且個體樺漢營運將大幅成長，助力今年營收、獲利表現遞出季季高的優異佳績、可望優於整體產業市場。

朱復銓多年來的經營策略，以「多元多角模式」擴大市場版圖，樺漢將整合三大事業以及合作夥伴的產品技術（X86+ARM、軟硬整合、AIoT雲網結合）、資源整合外，並在業務開拓主軸上射三箭，協助客戶企業雙轉型如數位轉型、綠色轉型，雲軟硬整合與供應鏈重組，創造集團未來營運長期成長動能，搶攻全球ESG、工業元宇宙龐大市場商機，

樺漢2022年第1季合併營收為242.72億元，年增20.2％，以地區別營收來看，以北美市場需求最為強勁，第1季業績明顯年增65％，主要為娛樂博弈、金融等客戶對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的需求強勁增溫所致。亞太、歐洲市場則分別較去年同期成長25％、6％，挹注集團營運在產業景氣嚴峻的考驗、股本膨脹下，仍繳出稅後歸屬於母公司淨利年增59.6％，單季獲利歷年同期新高，EPS歷史同期次高。