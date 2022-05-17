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精材董座：8吋晶圓短缺影響消費性訂單

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

台積電（2330）轉投資封測廠精材（3374）董事長暨總經理陳家湘在致股東報告書中表示，今年營運方面，車用影像感測器封裝需求可維持成長，但目前8吋晶圓產能嚴重短缺，恐影響公司消費性產品封裝及加工服務的訂單；由於大環境新冠肺炎疫情未歇，又有嚴重全球性通膨新壓力，接續造成終端市場需求的高度不確定性。

精材去年營收為新台幣76.7億元，年增5.4%，淨利為18.8億元，年增8.7%，每股盈餘6.92元，每股擬配發3元現金股利，待5月26日股東會通過。

陳家湘表示，疫情影響，遠距網路需求劇增，公司的感測器CSP封裝訂單受惠，去年仍有小幅成長；車用相關產品封裝也因汽車市場復甦，下半年訂單回籠；3D感測零組件封裝訂單平穩；12吋晶圓測試業務雖有季節景氣循環波動，去年較前年仍增加26%。

陳家湘指出，8吋研發方面，已完成開發的壓電微機電元件加工技術，今年進入小量量產，可望對未來營收有顯著貢獻；2020年重新投入12吋晶圓車用感測器相關加工技術研發，預期今年底導入量產，開啟新商機；而新一代深穿孔技術（Cu-TSV），會應用於客戶合作的專案，計畫2年後進入量產。

今年第1季精材累計營收16億7126.1萬元，歸屬於母公司業主淨利3億5603.8萬元，基本每股盈餘1.31元。4月合併營收6.87億元，年增54.34%。

精材今日股價開低走高，終場收在140元；籌碼方面，外資已連續二日買超455張，投信終結連二日買超，轉為持平，自營商則是連二日買超55張。

營收 晶圓

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