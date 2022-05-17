緯創聚焦五大營運方向 第一是優化全球布局

緯創（3231）今年度致股東營業報告書出爐，董事長林憲銘表示，公司自民國108年改制以來，三大事業體緯創科技、緯創智能、新事業的營運模式已趨穩固，反映在敏捷效能與多角化經營上。而在與社會永續共生的理念下，今年將聚焦於五大營運方向。

林憲銘指出，第一為優化全球佈局策略。因應客戶需求及環境情勢的快速變化，策略性整合多地資源，善用各廠本地優勢，以達到最佳成本控管及整體管理效率的提升。越南廠已順利完工投入生產，墨西哥擴廠工程亦開始進行，預計今年可完工並投入營運，印度廠及馬來西亞廠不畏疫情影響，維持正常營運。

第二，積極開發新技術及產品。近年來投入高速繪圖晶片加速卡及伺服器產品線，在人工智慧廣泛導入各領域的趨勢下，預期能有快速顯著的成長。在智慧車聯網及新能源車的看漲情勢中，也積極投入車用電子模組以及顯示器市場。在全球多個主要經濟體中取得專利權，今(111)年首度獲選為科睿唯安全球百大創新機構，研發創新成果及實力深獲國際肯定。

第三，新創事業投資及發展。著眼於新世代的商業模式與創新企業價值，聚焦企業缐上學習、智慧醫療、5G+AI 智能應用及製造SaaS平台服務等產業。重視人才培育與團隊學習，並導入數位力管理，持續優化平台服務與用戶體驗價值，提供差異化服務與呈現價值創新。

第四，深化數位轉型。多年來積極導入數位技術及人工智慧，善用數位技術以優化內部各項系統，目前已初見成效，現更致力於全球廠區的導入，達到一致化的同步運作管理，藉助數位能力提升各項績效指標。以生產數位AIoT Devices (智能物聯網裝置)為主的昆山廠更獲選為WEF世界經濟論壇燈塔工廠，此殊榮正代表著以尖端科技推動數位轉型的關鍵里程碑。

第五，提升ESG能見度與競爭力以環境保護、社會共融、公司治理及創新價值(ESGI)為四大永續發展主軸，逐步建立完整以及具差異化之永續發展策略，並針對各項永續議題制定短、中、長期指標與目標，以及執行具體行動計畫，並透過定期檢視執行成效，以深化永續管理作為，落實永續發展之承諾。

林憲銘表示，緯創以「創新而永續」為未來願景，正式開啟第三個十年，邁向下一個嶄新階段。 期望加速全球化的佈局、強化新技術研發與應用、深化數位轉型導入人工智慧能量，致力於貫徹本公司四大核心價值:客戶導向、誠信正直、創新突破、永續發展。並擴大結合集團内部技術資源與外部夥伴之間合作，導入新創商業模式，持續追求獲利的成長。