綠能發電不穩定 重力電池有前景

地心引力也能協助能源改革？綠能風潮夯，但風能、太陽能發電期不穩定，導致儲能技術備受關注。最新的重力電池，在能量充沛時，可將重物託運到指定高度，在需要的時候透過向下的地心引力進行發電，目前實驗原型為懸吊50噸重鐵塊的鐵塔，發電過程已經能供應超過700戶的家庭用電，未來更有望將此技術應用在一些廢棄礦井上。

地心引力可發電？

《BBC》報導，能源改革是國際應對氣候變遷的重要目標，各國想方設法在不依賴化石燃料的狀況下，提高能源產量。不少人將目光放在優化鋰電池效能；有些則將籌碼下在綠氫；但有一派則關注於常見的「地心引力」上面。

此概念又被稱為「重力電池」，具體作法為，在能源充足的狀況下，將重物託運到指定的高度，一旦能源出現短缺的狀況，就釋放負載，通過向下的引力進行供電，形式如同現在的「抽水蓄能」（透過抽水的方式將水儲存於高處，需要時引下帶動水力發電）。但要抽水蓄能的成本高昂，而且受到嚴格的地理限制。

全新的「重力電池」技術則聚焦於不依賴水體，就能進行儲能。目前重力電池的實驗原型為一個高達15公尺的鐵塔，懸吊著50噸重的鐵塊，在慢慢放下的過程中，替發電機提供電力。工程師馬克芬森說，這樣仍是實驗中「小型規模」，但發電過程已足夠供應750個家庭的用電。

解決綠能困境

新型的重力電池由許多零組件組成，相對容易更換保養，有使用壽命長的優點。此外，此方法更能夠有效應用在各地的廢棄礦井上，這些礦井的深度多達到300公尺，能有效的進行發電。工程師布萊爾指出，隨著全球淨零碳排的浪潮，許多政府也樂見該設備落實，同時讓礦工們能夠成功「轉職」到建設此措施的工作上，繼續維持生計。

而且重力電池更能有效應再生能源發電的困境，如再生能源發電不穩定，電網多與傳統建立了合作關係等。愛丁堡大學工作專家解釋馬斯提解釋說，電網需要無時無刻保持韌性，但如風能或太陽能這些間歇性發電的東西，對電網來說是個燙手山芋。

而重力電池的運行方式，能透過調整重物下降的速度來調整功率，且發電效率高，幾乎能瞬間達到最大功率，使得該技術有助於電網平衡，減少對基礎設施損壞與停電的風險。

在風能或太陽能高效率發電的期間，以重力電池進行儲能，有助於解決現行電網與再生能源的衝突。

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