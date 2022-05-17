宇瞻參加台北國際電腦展 新品火力齊發

宇瞻科技(8271)為配合台北國際電腦展（COMPUTEX 2022），今日宣布今年將再參與，且繼連兩年推出線上展覽。宇瞻表示 今年再次以「無限智聯‧宇您前行」（Think Big: Move Fast）為主軸，5月24日到 6月16日擴大開展系列活動。

除參與COMPUTEX DigitalGo線上展覽，也同步規劃VIP客戶實體展與Webinar線上研討會活動，展示最新消費、電競產品設計與工控應用技術研發實力；以線上結合線下的方式，提供全球客戶全方位的觀展體驗。

因應後疫情時代工控應用遠端管理需求，宇瞻持續拓展工控技術應用，發表CoreSnapshot Lite2秒速備份還原與DataDefenderPlus軟硬體整合技術。這項技術可重複執行秒速備份與還原，同時支援Advantech WISE-DeviceOn／Allxon／ASUS Cloud公有雲或私有雲服務架構下的頻外管理（Out-of-Band；OOB）功能，有助大幅減少派工保養成本，提升系統稼動率。

至於DataDefender Plus技術，則增加即時監控系統Host端電壓功能，以直覺式介面設計，於電壓異常時主動示警，並可透過軟體量化數據，輔助使用者分析終端設備使用行為，提高SSD資料保護能力。

另一方面，宇瞻也搶先曝光創新Transformed SSD設計。此外，宇瞻也已齊備高效能PCIe Gen4 x4 SSD與JEDEC 1.0 量產版本DDR5工業級記憶體解決方案，為接軌次世代工控應用做好準備。

在儲存裝置產品部分。宇瞻推出AC533行動硬碟，具備防護特色與多彩大容量選擇，充分滿足個人行動需求。

SDXC UHS-II U3 V90為宇瞻首款UHS-II記憶卡，讀寫可高達290 / 260 MB/s，提供專業創作者選擇。

此外，隨遊戲娛樂需求擴大，宇瞻推出符合PS5容量擴充規格的AS2280Q4U M.2 PCIe固態硬碟，採用PCIe Gen4 x4最新極速介面，以7,400 / 7,000 MB/s的神級效能，再創PCIe Gen4 SSD的速度巔峰！而microSDXC UHS-I U3 V30 A1遊戲專用記憶卡亦可相容於可攜式掌上遊戲裝置，輕易擴充儲存空間。

為搶攻電競商機，宇瞻也推出PANTHER RAGE DDR5電競發光記憶體，是宇瞻的電競旗艦新產品，獨特設計全新升級，滿足玩家追求極致的野心。

宇瞻高階電競品牌ZADAK同步展出多款系列產品，今年推出TWSG4S M.2 PCIe Gen4 x4 固態硬碟，提供超薄石墨烯及鋁製散熱鰭片兩款散熱片，可有效降溫15%及35%，維持穩定效能，是電競玩家的致勝關鍵。而SPARK RGB DDR5電競發光記憶體在效能、容量、穩定度及省電效率上皆有顯著提升，瞄準高階電競市場，帶出新潮流。