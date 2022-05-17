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LINE啟動官方帳號數位校園計畫 應援遠距教育溝通需求

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

疫情升溫，全台許多學校停課不停學，遠距學習已成新常態，第一線的教育工作者不僅需快速轉換教學形式，還面臨由遠距所衍生的班級經營、親師與師生互動等挑戰，LINE今（17）日宣布啟動「LINE官方帳號數位校園計畫」，以實際行動應援遠距教育的溝通需求。

讓學校依據需求並以遠低於市價的教育方案，輕鬆採用更高用量的官方帳號，讓教師透過自動回應訊息來區隔公私時間，並透過「一對多群發公告」與「一對一私聊」等功能讓重要訊息不被覆蓋，也增進個別溝通質量，隨時應變緊急狀況，或運用圖文選單來做行動佈告欄。

此外，因應校園數位轉型需求在即，LINE提供教學資源協助教師快速上手，即日起至6月30日申請的學校，在正式計價（8月1日）前享費用全額減免。此外，若學校的LINE官方帳號使用率達65%，LINE更將頒發「LINE官方帳號數位校園認證」，彰顯學校在當前的後疫情時代，活用科技為親師生溝通開創全新模式。

LINE台灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉指出，受到疫情衝擊，教育產業對數位轉型的重視程度與急迫性更甚以往，此趨勢同樣能從數位工具導入及應用獲得印證，教育產業相關的LINE官方帳號成長率列為各產業第一，年成長超過三成。

近期有不少學校受疫情影響而停課，為確保疫情期間親師生的溝通能快速暢通，隨時應變各種突發狀況，LINE宣布推動「LINE官方帳號數位校園計畫」，結合產品特色，並提供群發訊息，一對一聊天，圖文選單與自動回應訊息等實務應用場景的操作課程，以及專案優惠，實際支持第一線教育工作者靈活運用數位工具，力助全台校園朝向數位化加速邁進。

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