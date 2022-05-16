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世界先進攻車用電子 打入國際汽車大廠供應鏈

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導

世界先進（5347）董事長方略在今年致股東報告書中表示，致力於車用電子開發已逐步開花結果，相關製程已經通過車用電子相關驗證，累積出貨量也達一定規模，打入國際汽車大廠供應鏈。

方略說，0.4/0.25微米BCD製程及0.5/0.4/0.25微米SOI製程，已經通過車用電子相關驗證，累積出貨量已達一定規模，製程可靠度符合世界級車用規格，打入國際汽車大廠供應鏈。新一代0.15微米BCD和SOI製程已經開發成功，去年也已量產。

方略表示，去年世界先進產能利用率101%，產能約289萬片八吋晶圓，出貨量達290萬片八吋晶圓。全年資本支出為新台幣95.6億元，約為前一年的2.7倍。

方略表示，在中國大陸面板廠持續擴廠，及超高解析度面板滲透率攀升走勢下，顯示器驅動IC的晶圓代工需求維持穩定，對今年營運有一定程度的貢獻。此外，5G基地台和智慧型手機帶動的電源管理IC與分離式元件爆發性成長，使得世界先進得以拓展新訂單。

此外，方略說，因應車用顯示器需求0.11微米附加嵌入式非揮發性記憶體的高壓製程已經在開發中，預計明年完成驗證量產，期盼能在未來帶進相當的業績。

方略表示，從應用面看，車用電子、高運算效能運算處理器、資料中心、5G智慧型手機等應用，推升動能；整體而言，八吋晶圓的需求呈現需求大於供給的有力趨勢。

晶圓代工 車用電子 智慧型手機

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