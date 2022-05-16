IT業務持穩+新事業增溫 新普今年業績仍將成長

電池模組龍頭新普（6121）營業報告書出爐，展望後市，新普董事長宋福祥指出，受惠商用、電競PC需求，預估今年整體筆電需求將持平或呈現個位數百分點的增減。在新事業發展上，消費者仍愛購買動力自行車當短距離代步工具，同時企業對大型資料中心需求仍強烈，預期今年新普集團整體銷售仍可望小幅成長。

回顧2021年，全球傳統筆記型電腦受新冠肺炎疫情影響，在家辦公與遠距學習需求增加，電商促銷及政府補助也擴大消費巿場需求力道，即便IC及面板等零組件面臨緊缺，

出貨量仍創新高達2.4億台，較2020年2.01億台成長19%。新普憑藉優勢競爭力，2021年在前五大筆記型電腦品牌客戶的出貨比重及營收雙方面持續成長。

2021年全球平板電腦出貨在疫情下亦同步推高，突破1.68億台，較2020年成長5%。而智慧型手機出貨也同步成長，2021年出貨量為13.39億支，年增8%。其他一般消費性產品如耳機充電盒在 TWS盛行影響需求仍佳，非 IT應用產品電動自行車（LEV）及資料中心備援電池（BBU）因市場前景好，公司將持續提升占有率，擴大營收成長。

展望後市，宋福祥指出，多數市調機構預估2022年成長動能將趨緩甚至衰退，主因Chromebook需求於歐美及日本市場已接近滿足點，不易再有大幅度的需求拉升。然受惠歐美企業陸續回歸辦公室，商用筆電出貨拉升，且電競需求仍穩定增加，我們預估今年整體筆記型電腦需求將持平或呈現個位數百分點的增減。

宋福祥看好未來數年防疫成為日常，及節能減碳的潮流下，消費者仍愛購買動力自行車當短距離代步工具。同時企業對大型資料中心需求仍強烈，市場複合年增率上看雙位數成長。預期今年新普集團整體銷售仍可望小幅成長。

在新事業部分，動力電池產品目前以高功率的電動自行車及電動摩托車鋰電池模組的設計、生產和銷售為主，二輪電動車市佔穩定成長中，隨著環保意識的日益增加，我們看好二輪電動車市場將持續維持高度成長。

此外，因5G、智慧雲、公有雲之需求快速上升，帶動大型資料中心鉛酸轉鋰電池的需求，新普集團在這領域已經佈局多年，也和國際一線品牌客戶有密切交流合作，這將是未來數年新普集團重要的成長引擎。

同時，因應工業4.0的時代來臨，新普於工業機器人及自動化設備領域亦耕耘多年，預計隨各國工資不斷的成長和少子化趨勢，工業機器人及自動化設備未來將取代人力的需求，提高品質穩定性和企業經營效率。本公司也持續積極推動工廠自動化，除了可降低自身經營成本、提高經營效率外，預計將推廣自行研發的自動化設備，讓更多企業受惠。