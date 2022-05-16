鴻海資源灌頂 「錢媽媽」子弟兵進駐樺漢董事會

鴻海（2317）集團旗下工業電腦廠樺漢（6414）今年將改選董事，依照樺漢公布的董事候選人名單中，鴻海旗下寶鑫國際投資則改派法人代表為張傳旺、洪美慧。據悉，今年樺漢董事會加入更多經營管理、金融、會計背景的人才加入，顯示出鴻海將給予樺漢最強力的協助。

樺漢董事會結構中原本為四席董事、三席獨立董事，今年董事候選人名單中未見原先的鴻海採購長褚承慶、獨立董事深圳數位科技公司執行長王健民，原先的寶鑫國際投資法人代表樓朝宗為鴻海精密工業(股)公司經營管理協理，另外一名法人代表鄧嘉麟則為富士康工業互聯網物聯網事業處副總經理。

今年樺漢則將改為三席董事、四席獨立董事。依照樺漢今年董事候選人名單，維持一樣的僅有樺漢董事長朱復銓與獨立董事、東吳大學會計系教授蘇裕惠。另外為張傳旺、洪美慧，前花旗金融市場暨證券服務事業群副總裁文妙心、前勤業眾信聯合會計師事務所國際稅務及併購交易負責人張豐淦，詹心怡則是來自於產業界。

據悉，董事候選人名單上的張傳旺在鴻海集團內就是擅長經營管理，洪美慧也是集團內專長財務金融，均為董事長劉揚偉、「錢媽媽」黃秋蓮重要的子弟兵，加上金融、會計背景的人才加入董事會，樺漢不僅強化會計系統，意味著未來樺漢也將由鴻海中央直接給予最強力的垂直協助。

樺漢第一季合併營收為242.7億元，年增20.2％，營業利益7.3億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.1億元，年增59.6％，改寫單季獲利歷年同期新高，稅後每股盈餘(EPS)為2.97元，在股本較去年同期增加10.4％下，首季EPS仍繳出年增44.2％，為歷史同期次高。

樺漢2022年第一季三大事業營收比重分別為設計製造17％、品牌通路43％、系統整合40％。在接單組合優化、成本費用控制下，毛利率表現改善，而在樺漢個體的營運表現更為亮麗，拉動樺漢首季毛利率達到21％，較上季回升2.6個百分點，但年減1.5個百分點。