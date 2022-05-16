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台積電高雄廠100%使用再生水 今與高市、營建署簽訂MOU

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府、內政部今天與台積電公司共同簽署「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作意向書。記者林巧璉／攝影
高雄市政府、內政部今天與台積電公司共同簽署「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作意向書。記者林巧璉／攝影

高雄市近年掀起一股招商熱，除台積電落腳中油高煉廠，各大產業園區、工業區廠房也很搶手，市長陳其邁說，廠商都在找地，也強調高雄水電充裕。因應產業需求，市府推動橋頭再生水廠，預計每天供3萬噸再生水供台積電使用，今天台積電、市府、營建署完成橋頭再生水廠興建移轉營運案合作意向書簽署，總經費達50億元，中央補助44億元，預計115年供水。

今天內政部營建署長吳欣修、高雄市長陳其邁和台積電副總經理莊子壽共同簽署「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作意向書（MOU），今天BTO案已上網招商，預計今年完成招商簽約。莊子壽表示，台積電長期致力水資源運用，去年經歷旱災，也更顯水源穩定重要性，未來也願意為高雄水資源盡一分心力，橋頭再生水廠是雙方合作的第一步，但絕對不是唯一一個。

陳其邁表示，為因應近年缺水危機，高雄市政府持續開發多元水資源，除與中央合作開鑿地下水井每日13萬噸及新設1處伏流水每日10萬噸，並推動鳳山、臨海、橋頭及楠梓再生水計畫供應產業用水，總計可供應約每日21萬噸再生水。陳其邁也說，自己當過行政院副院長，才能更了解再生水廠重要性，「很多縣市還搞不清再生水廠是什麼，高雄已知道這個好康的東西一定要全力推動。」

水利局長蔡長展指出，高雄市已超前布署，積極配合中央內政部營建署再生水政策，在110年起推動北高雄再生水計畫，預計興建橋頭及楠梓再生水廠，配合廠商需求客製化高品質再生水，並採雙管輸送再生水，「經過半年研究、檢測已確定可取得4.5萬噸汙水」，確保產業所需的水資源供應無虞。115年每日可供應3萬噸再生水給台積電使用，117年再由楠梓再生水廠新增供應5萬噸再生水。

高雄市政府、內政部今天與台積電公司簽署「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作意向書。記者林巧璉／攝影
高雄市政府、內政部今天與台積電公司簽署「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作意向書。記者林巧璉／攝影
高雄市政府、內政部今天與台積電公司共同簽署「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作意向書，台積電副總經理莊子壽、高雄市長陳其邁、內政部營建署長吳欣修（由左至右）完成簽署。記者林巧璉／攝影
高雄市政府、內政部今天與台積電公司共同簽署「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作意向書，台積電副總經理莊子壽、高雄市長陳其邁、內政部營建署長吳欣修（由左至右）完成簽署。記者林巧璉／攝影

台積電 陳其邁 水資源

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