鴻海落實永續經營 過半董事未兼任員工或經理人

全球最大的科技製造服務商鴻海科技集團（2317）今（16）日正式對外公佈ESG永續發展之公司治理（Governance）領域長程目標，以「鴻傳永續」、「海納治理」等兩大策略，做為集團首要的推動方向，並聚焦在「反貪腐反賄賂及法令遵循」、「稅務資訊」、「強化董事會結構、職能及監督」、「資訊安全」、「供應鏈管理」等五個議題面向，落實誠信經營、完善公司治理、保障各利害關係人權益，展現履行社會責任的決心。

鴻海作為科技服務與全方位智慧生活提供者，其據點遍佈全球各地、營運模式複雜、管理規模龐大、客戶與供應商眾多，所以面臨的經營風險與挑戰也不小。因此集團堅守誠信經營、廉潔文化，並透過強化董事會的組成以及多元化，來強化公司治理，並保障各利害關係人的權益，極大化公司價值。

本次分別針對董事會職能與結構、供應鏈管理、資安管理、貪腐賄賂與稅務資訊揭露等面向，提出14項應對目標與承諾，並訂定2025年里程碑，內容包括：

1建立過半數董事未兼任鴻海員工或經理人原則。 2董事會女性董事佔比由現行的11%提高至30%。 3董事會、審計委員會、薪資報酬委員會等績效評估目標提升至平均4.8分，每三年由外部專業團隊執行董事會暨功能性委員會績效評估一次。 4公開揭露集團稅務政策。 5持續改進ISO 27001資訊安全管理制度，協助事業單位建立資安體系。 6每年進行10項重要系統滲透測試，確保無低影響重大資安事件案例。 7運用集團APP公告貪腐、違法違規事件，每年公開數量件數成長10%。 8針對特定供應商實施ESG項目（涵蓋綠色產品、社會環境責任、碳管理）績效考評，將覆蓋率提高至100%。 9電子類關鍵供應商，需在RoHS-REACH管理平台實施全物質宣告。 10獲廢棄物零填埋認證的電子類特定供應商，由現行3家增加至25家以上。 11承諾使用100%可再生電力生產鴻海產品的電子類關鍵供應商達到45家以上。 12每年評選電子類關鍵供應商，若推動CSR工作績差者，年採購總數量或總金額可減少2-5%。 13特定供應商的衝突礦產調查回覆率100%，確保不使用非法的衝突礦產。 14機構類特定供應商每3年稽核覆蓋率90%。

鴻海科技集團稽核長暨永續委員會公司治理（G）小組負責人趙曉慧表示，鴻海科技集團是以深入全球各廠區的廣度，打造EPS+ESG的雙E永續經營方程式，藉由強化公司治理、經營透明，創造永續價值。這次發佈14項公司治理長期目標，希望透過明確的量化指標，凝聚員工推動共識，實踐深化夥伴關係，並構建良善治理的決心。

公司在推動公司治理之際，也持續高度關注與接軌公司治理之國際趨勢，將永續精神融入企業營運中，尤其關注董事會多元性與職能，以及降低營運風險。因此集團董事會已經於今年3月設置提名委員會，近日也公布董事被提名人名單，其中九席董事中有五席獨立董事，比例超過一半，且有兩席女性董事，預計於5月31日股東會進行董事改選，持續強化公司治理及落實董事會多元性目標。

鴻海致力於落實「永續經營＝EPS+ESG」理念，近年來已經透過設置「永續委員會」，成立E（環境）/S（社會）/G（治理）三個小組，並分別由集團環保長/人資長/稽核長擔任負責人，以集團的高度來推動ESG。近期並分別揭露集團在ESG的願景與策略，以及在環境、社會、治理的三十二項長程目標，作為全體員工遵循的指標，展示鴻海貫徹ESG的決心，也讓外界可以清楚了解鴻海ESG的方向。