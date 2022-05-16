林百里：2022年前路充滿不確定因素 挑戰與希望並存

廣達（2382）今年度致股東營業報告書出爐，董事長林百里表示，自2018年底起，陸續在華亞科學園區內擴充製造產能，擴建總廠、二廠及新建的三廠均已全面加入量產，泰國生產基地亦穩定發揮效能，搭配中國大陸製造城，輔以優化亞洲、美洲、歐洲等地既有生產及服務據點，精進製造技術，把「合理化、自動化、智能化」導入各個作業面向，推展全智慧製造，提升生產效能。

林百里指出，2021年廣達再次繳出令人激賞的營運成績，不但全年筆記型電腦出貨量、營業額及淨利均再度寫下歷史新高，我們也很欣喜地向全體股東報 告，廣達的股東權益報酬率在過去5年間已翻倍成長，從2017年的11%成長至2021年的22%，對於所有長期支持廣達的股東，我們誠摯感激並回報以勤懇工作的纍纍碩果。

著眼未來科技應用與商業模式的變革，我們必須在雲端運算的基礎上精益求精，順利銜接「Super Computing」（超高速運算）與「Hyper Connectivity」（超級連結）的匯流，為客戶提供智慧轉型的解決方案。同時，透過積極投資、研發各種新科技、新技術、新工具、新方法，在5G所開啟的超高速網路連結、萬物聯網世界裡，成為 「智能工具提供者」之中的翹楚。

林百里指出，廣達聚焦發展「Tools for SMART X」，切入AI時代三大應用領域--「Smart Medicine, Smart Manufacturing, Smart Mobility」(智慧醫療、智慧製造、智慧移動)，洞察技術和創新趨勢，在科技應用創新、使用者行為改變、營運模式革新交匯的關口精準卡位，提供智慧解決方案的工具，掌握關鍵商機。

他表示，展望2022年，前路依然充滿著諸多不確定因素，挑戰與希望並存。我們依然要踏實做好安全與防疫，運用多年來的競爭優勢繼續深耕不輟，以創新思維、協力合作，再創新局。