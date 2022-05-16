鴻海退出榮創董事會 榮創：公司經營階層無異動

鴻海（2317）調整集團投資架構，不僅退出群創董事會，也淡出LED廠榮創（3437）的布局，近日榮創公告的董事候選人名單中，已不見鴻海旗下投資公司寶鑫國際推派代表人，現任總經理黃郁良原本是寶鑫國際代表人，本次未在董事候選名單中引起外界關注，對此榮創表示，董事會調整純是大股東考量，公司經營階段不會有異動。

在榮創的董事會結構中，鴻海集團透過寶鑫國際投資，擁有榮創兩席法人董事，代表人分別是董事暨總經理黃郁良，以及董事張登凱，不過榮創今年公告的改選名單卻顯示，張登凱已改為用自然人身分擔任董事，至於黃郁良則未在提名名單上，鴻海旗下寶鑫國際投資，已退出榮創董事會。

榮創原本是4席董事加上3席獨董，今年提名名單改為3席董事加上4席獨董，董事會結構改為獨董過半，而3席現任董事與3席獨立董事均提名續任，董事包含榮創董事長方榮熙、董事莊宏仁、董事張登凱，獨立董事則包含留溪鶴、游象燉與杜武青，並新增一任王淑蘭。

對於董事會的調整及寶鑫國際不在董事名單中，榮創發言人兼財務處長鄭禎訓表示，單純是公司大股東的考量，無關公司的營運及布局，同時，由於現任總經理黃郁良也不在董事候選人的名單中，也引起外界對經營階層是否可能進行調整的猜測，對此，鄭禎訓也指出，公司經營階層不會有異動。