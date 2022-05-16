新北推動數位轉型四部曲 加速疫後產業升級

近年來全球受到美中貿易戰造成台商回流、疫情蔓延、俄烏戰爭等影響，供應鏈面臨了重新布局危機，同時也考驗企業應變能力，如遠距辦公、數位行銷、雲端應用、智慧倉儲及智慧工廠等，縮減空間及人力調配的限制。新北加速推動數位轉型四部曲，協助企業找到適合的數位轉型方案，導入新型態營運模式。

經發局長何怡明表示，疫情衝擊催化企業直視數位轉型，然而企業要在原有正常營運模式下，面對數位科技帶來的資安、法規等風險，如何引導員工跳脫傳統思維界線，進行跨部門共同學習合作等眾多環節，常讓企業對於數位轉型卻步。新北市推動數位轉型四部曲，結合「顧問診斷」、「專才培育」、「資金協助」及「方案採購」四大面向，全面協助企業進行數位轉型，讓企業不論身處何種數位轉型階段，都能找到相對應的協助管道。

數位轉型首部曲為「顧問診斷-中小企業輔導團」，新北市政府與百位專家學者、產業人士合作，提供本市中小企業到場關懷、量身診斷，並整合鏈結中央各部會資源，以效率、快速的方式協助中小企業發展上的困境。中小企業輔導團計畫推動近兩年，已輔導256案次，並成功為新北市企業爭取達8,277萬元的中央資源，預計可帶動25億元產值。

例如「金頂實業股份有限公司」為全球第三大雨刷製造廠，長期以來與大陸廠商合作，惟當時受美中貿易戰波及，計劃回台設立智慧化新型廠房，經輔導團到場訪視及建議後，成功協助獲得中央輔導資源1,840萬元，讓公司現金流得到有效運用。

第二部曲為「專才培育-企業產經大學」，協助企業培育各產業領域專才，課程內容含括各產業領域最新時事、法規、市場研析或技術輔導，以利新北市企業及時掌握產業快訊，快速運用數位轉型工具。企業產經大學自2011年推動至今，已累計培育超過3,150名企業人才，學員回饋課程內容非常實用，在面對市場環境改變下，仍可搶佔利基。今年持續推動該計畫，並將元宇宙、淨零碳排等時下最夯議題，納入系列課程，鼓勵企業加入產業轉型的行列，以面對全球化競爭。

第三部曲則為「資金協助-新北市政府中小企業信用保證融資貸款」，解決企業營運週轉及設備升級所需之資金問題，提供最高1,000萬元的融資額度，信用保證成數最高可達九成五，融資償還期限最長為五年，自2013年推出已核定貸款逾1.9億元。

第四部曲「方案採購-新北市引領數位轉型應用計畫」，透過遴選供應服務商提供各類型數位轉型解決方案，提供新北市製造業者優惠折扣。並且建立數位轉型量表，由專家評估製造業者目前數位成熟度與數位成效，精準提供解方，以業師輔導、協助介接導入適合的方案，共同邁向數位轉型的目標。

經發局補充，「新北數位轉型說明會」預計於6月中旬辦理，介紹數位轉型四部曲計畫申請方式與資格，有興趣的業者歡迎留意新北經發局網站(網址：https://www.economic.ntpc.gov.tw/)以及「來趣新北金發局」官方粉絲專業，了解相關活動資訊。