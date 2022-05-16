快訊

獨家／居家隔離用哪些藥才賠？11壽險總座明會商

中重症增148例 29死中16人未接種疫苗

直播／仍破6萬例！本土61697例、死亡29例 境外57例

集邦：首季新能源車逆勢成長 全球突破200萬輛

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導
根據集邦（TrendForce）數據顯示，2022年第1季新能源汽車（包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）銷售總量為200.4萬輛，年成長80%。（路透）
根據集邦（TrendForce）數據顯示，2022年第1季新能源汽車（包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）銷售總量為200.4萬輛，年成長80%。（路透）

根據集邦（TrendForce）數據顯示，2022年第1季新能源汽車（包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）銷售總量為200.4萬輛，年成長80%。其中純電動車（BEV）的成長力道最強，銷量高達150.8萬輛；插電混合式電動車（PHEV）則為49.3萬輛。

集邦表示，新能源車的成長實屬不易，因全球車市銷量（不分動力別）第1季因受到晶片短缺、俄烏戰爭、中國封控防疫等因素影響而年減7%。

集邦說，純電動車品牌方面，特斯拉（Tesla）第一季度的銷量超越31萬輛，市占率20.5%穩居首位。中國車廠比亞迪以14.3萬輛排名第二，市占率9.5%，比亞迪在4月份時宣布停止生產燃油車，全面轉型為新能源車廠，其純電動車在第一季的銷售較去年同期大漲271%。

集邦表示，隸屬上汽通用集團的五菱，從2020年上市五菱宏光MINI以來，季度排名一直位在第二名，但今年第一季下降至第三名，分析其主要原因在於過去一年有多款同樣以微型、低價為定位的車款上市，如奇瑞小螞蟻、長安奔奔等，在同質性產品增加的情況下，銷售競爭使成長力道受阻。

插電混合式電動車方面，集邦分析，比亞迪再次改寫自己創下的單季銷售紀錄，第1季銷量達14.2萬輛，市占率高達28.8%，在市場上PHEV車款逐漸增加的情況下，要創下高市占率的難度相對提高許多。值得注意的是，歐洲市場第1季的PHEV銷售量相較於去年同期，以及2021年第4季皆呈現雙降，進而影響部分歐系品牌的成績。

TrendForce預期，多數車廠會採「電動車」優先生產的策略，因此預期2022年新能源車銷量仍會成長，但車廠在今年將承受更大的成本壓力，尤其俄烏戰爭讓動力電池成本大增，使得車廠紛紛調漲售價，加上部分國家如中國的購車補貼將退場，這讓過去支持新能源車高速成長的低價微型車處境困難，而包括全球性通膨等因素皆成為未來新能源車成長力道的變數。

新能源車 電動車

延伸閱讀

美國電動車佔乘用車4.6% Tesla呈現絕對領先地位

大陸新能源汽車 銷量高速增長

電動車跨入新里程碑 鴻海今晨取得北美電動車製造基地

上海停產效應 乘聯會：陸4月乘用車銷量年減35.5%

相關新聞

集邦：首季新能源車逆勢成長 全球突破200萬輛

根據集邦（TrendForce）數據顯示，2022年第1季新能源汽車（包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）銷售總...

鴻海全面撤出群創董事會？鴻海回應了

鴻海（2317）今（16）日發布聲明表示，有關鴻海集團面板事業的投資與經營，一直都是以創辦人郭台銘個人為主，鴻海集團僅持...

電信、網路若持續失衡 GSMA警告網路價值鏈成長將停滯

全球電信業者與Google、Meta（原臉書）、Netflix等網路服務及內容業者（或稱OTT業者）市場持續失衡，衝突也...

世界先進去年營運創新高 董事長方略酬金逾億元

晶圓代工廠世界先進去年營運表現亮麗，營收與獲利同創新高，董事長暨總經理方略酬金也水漲船高，突破新台幣1億元大關

鴻海退出榮創董事會 榮創：公司經營階層無異動

鴻海（2317）調整集團投資架構，不僅退出群創董事會，也淡出LED廠榮創（3437）的布局，近日榮創公告的董事候選人名單...

新北推動數位轉型四部曲 加速疫後產業升級

近年來全球受到美中貿易戰造成台商回流、疫情蔓延、俄烏戰爭等影響，供應鏈面臨了重新布局危機，同時也考驗企業應變能力，如遠距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。