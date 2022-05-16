電信、網路若持續失衡 GSMA警告網路價值鏈成長將停滯

全球電信業者與Google、Meta（原臉書）、Netflix等網路服務及內容業者（或稱OTT業者）市場持續失衡，衝突也持續擴大。GSMA也發出警告，網路服務商透過全球電信等網路營運商的全球基礎網路提供服務，但在市場失衡的情況下，擠壓網路營運商業模式，網路的價值鏈成長將停滯。

電信業者透過一次次昂貴的頻譜競標及高額的網路建設，在全球推動網路普及，而網路服務業者靠著網路普及率提升，推動網路服務的商業模式，但隨著這些網路服務用量占據多數網路容量，而網路業者卻無須分攤網路建設費用，網路營運商主張需有合理分潤機制及統一的法規規管，也導致網路業者及網路營運商衝突越演越烈。

2021年底最知名的案例就是在全球掀起熱議的韓劇《魷魚遊戲》，使南韓電信營運商SK網路流量暴增，SK統計，2018年5月到2021年9月，Netflix流量已經成長24倍。過去韓國電信業者多次向亞馬遜、蘋果、臉書等網路業者提出支付網路費用要求，韓國法院過去也曾判決，Netflix需合理的就網路使用狀況付費給網路營運商。

其他包含歐盟、美國也均有類似爭議及討論，台灣電信業者也希望可以探討網路中立性，合理分潤以及一致規管等問題。網路中立性要求網路服務營運商及政府應平等的處理所有網路上的資料，不差別對待，2003年提出時是基於網路中立、開放、透明、及進入門檻低，進而也促進全球網路服務及內容提供業者蓬勃發展。

但時至今日，少數網路服務及內容提供業者使用了七、八成的網路容量，卻對網路建設無貢獻，讓電信業者淪為砸大錢的笨水管業者，因此雙方權益義務也正重新討論中。

GSMA是由行動營運商組成的國際組織，近年加入更多設備商、晶片業者、網路業者及各垂直產業業者，GSMA每年主辦的MWC全球行動通訊大會已經是全球最大的展會之一。

GSMA此次更再次的提出警告，在GSMA的《2022年GSMA互聯網價值鏈報告》（GSMA 2022 Internet Value Chain Report）中指出，網絡營運商和網路服務內容商之間的市場失衡可能會使多個互聯網經濟行業的全球增長前景面臨風險。

報告中研究發現，網路互聯網價值鏈的收入在五年內成長一倍，從2015年的3.3萬億美元增至2020年的6.7萬億美元。這種增長大部分來自網上服務。2020年，他們的收入每年增長19%。

報告指出，付費網上服務的收入快將超過 1兆美元，從而推動全球網絡的巨大容量需求。全球連接至互聯網的用戶數量以 7.5% 的年增長率，沒有放緩跡象。每位用戶的流量以每年 27%的速度增長，其中近 80%是由影片流量驅動。

《2022年GSMA互聯網價值鏈報告》揭示，不對稱的監管和限制、特定行業稅務和頻譜成本等因素，正擠壓基礎設施供應商的商業模式，同時讓大型科技公司蓬勃發展。

而在整個網路互聯網價值鏈蓬勃發展的情況下，報告也指出，然而，網絡營運商的基礎設施投資回報率卻十分低，僅6%至11%之間。該報告強調，平均低於10%的資本回報率就值得令人擔憂，因電信營運商面臨繼續以高達收入20% 的比率投資於資本支出的壓力。

GSMA主席 José María Álvarez-Pallete 表示，網路互聯網連接了46億人，推動全球經濟。它正在改變商業模式，釋放新的機遇，並提升世界各地的社區。但隨著互聯網價值鏈的某些行業蓬勃發展，投資這些行業賴以實現增長的基礎設施需求正擠壓網絡營運商。隨著互聯網經濟在未來十年內擴展至所有行業，我們歡迎越來越多政策制定者認識這個問題。

不過報告也警告，對基礎設施徵收適得其反的稅項、繁瑣的監管要求和其他價值侵蝕因素，會降低對基礎設施投資的激勵。它鼓勵政策制定者考慮稅項和監管的全貌，確保鼓勵投資基礎設施的公司建立和升級支援網上服務的網絡，敦促政策制定者必須考慮網上服務和其他增長行業對基本基礎設施投資的互相依賴情況。