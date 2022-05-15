疫情帶動PCR量能大增 盛弘第1季獲利翻倍、EPS1.02元

盛弘（8403）公布第1季財報，單季合併營收10.40億元，年增15.37％，稅後淨利1.17億元，年增119.14％，每股稅後純益（EPS）為1.02元。第1季營收創下歷年同期新高，帶動獲利與EPS不僅同步創下同期新高，更是單季歷史次高紀錄。

盛弘表示，國內疫情持續擴大，疫情指揮中心推估疫情高峰可能落在5月下旬，預期第2季PCR檢測量能會再較第1季大幅增加，帶動盛弘整體營收與獲利表現。此外，盛弘建構的智慧化醫院管理，協助醫院、診所降低後勤業務工作量，維持醫療量能因應疫情需求。

盛弘表示，第1季營收創高，主要受益於健康管理部檢驗PCR業務成長，且因營收規模擴大，毛利率較去年同期增加7.69個百分點至27.72％，營業利益成長239.11％至1.24億元，歸屬母公司稅後淨利大幅成長119.14％至1.17億元，並為單季歷史次高。

盛弘日前宣布，子公司盛雲電商與醫電數位轉型的技術，建立遠距諮詢系統，提供遠距醫療門診服務，雲端視訊平台預將開始使用，敏盛醫療體系敏盛經國總院為衛生局指定之視訊診療醫療機構，提供無法出門就診的病患視訊診療服務。

盛弘積極佈局大健康生態系有成，今年投入智慧醫療城發展，將為盛弘集團帶來新的營運成長動能。