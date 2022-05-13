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「勞工快篩才能上班」費用誰出？ 勞動部回應了

樺漢今年首季獲利年增近六成 EPS 2.97元

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）公布今年第1季財報，單季營收為242.7億元，年增20.2％，營業利益7.3億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.1億元，年增59.6％，改寫單季獲利歷年同期新高，每股純益（EPS）為2.97元，在股本較去年同期增加10.4％下，首季EPS仍繳出年增44.2％，為歷史同期次高。

樺漢2022年第1季三大事業營收比重分別為設計製造17％、品牌通路43％、系統整合40％，在接單組合優化、成本費用控制下，毛利率表現改善，而在樺漢個體的營運表現更為亮麗，齊步挹注樺漢首季營業毛利率達成 21％。

展望2022年第2季，樺漢對於營運成長深具信心。面對俄烏戰爭、中國疫情封城等大環境負面因子的干擾，樺漢仍致力落實整合多角化產品、市場、與服務經營，分散銷售、供應鏈、生產基地等全球布局的重要策略，以期創造第二季營收能戰勝逆風，持續保持高成長動能。

在樺漢創新的工業與淨零元宇宙發展中，仍深度整合各子公司布局全球的業務與供應鏈資源，深化 IPC 3.0 所建立的｢AIoT 硬軟雲平台｣生態系成效，以期搶占更多市場份額，並為營運再寫下新篇章。樺漢科技股份有限公司擬於 5 月 17 日受邀元大證券舉辦 2022 年第一季線上法人說明會，將會進一步說明公司產業概況、營運成果及未來展望。

樺漢科技 營收

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