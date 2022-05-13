安謀：去年度營收與獲利雙創新高

安謀（Arm）今（13）日表示，由於權利金與非權利金的營收均展現強勁的成長，2021會計年度總營收較去年同期增長35%，達到27億美元。

安謀說，2021會計年度的授權費（非權利金）營收增長61%，達到11.3億美元，受益於產品組合的擴大，以及例如Arm Flexible Access計劃等嶄新商業模式的推廣，為更多合作夥伴提供更多授權使用Arm技術的理由與方式。

安謀表示，2021會計年度權利金營收增長20%，達到史上最高的15.4億美元，主要的助力來自於5G智慧手機持續的強勁成長、更多車輛開始配置先進駕駛輔助系統（ADAS）與車用資訊娛樂系統（IVI）晶片，以及32位元微控制器的價格調升。

安謀表示，調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）比起去年同期增加68%，達到10億美元，促使調整後的EBITDA獲利率達到37%。此外，2021會計年度出貨的晶片數量達到歷年新高的292億片，其中第4季的出貨量即接近80億片（78億片）。

安謀說，隨著的合作夥伴已出貨超過2,250億片基於Arm技術架構的晶片，安謀擁有全球最龐大的運算足跡，與對整個運算領域的獨特了解。

Arm執行長Rene Haas表示，創紀錄的營收成果顯示，各界對於Arm技術的強勁需求前所未見，而Arm生態系展現的實力也更勝以往；運算平台將在雲端運算、車用與自主系統、物聯網、元宇宙等更多領域，驅動下一波的科技革命。

Rene Haas說，展望以Arm技術建構的未來時，優先的任務是持續貫徹商業策略，並透過對產品路徑圖與工程人才的進一步投資，為合作夥伴提供所需的解決方案，並與生態系攜手，重新定義運算的未來。