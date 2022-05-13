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廣達看好伺服器、EV需求 樂觀看下半年仍有旺季

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

代工大廠廣達（2382）今 （13） 日召開法說會，儘管近期有封控、通膨等不利因素，廣達表示仍然非常看好伺服器、EV（電動車）的需求。

廣達今日法說會上指出，雖然第2季筆電數字會呈現下降，但是伺服器第2季會比第1季好。廣達副董梁次震也表示，非常期待元宇宙的應用，尤其在元宇宙蓬勃發展、沉浸式的體驗之下，包含對伺服器的需求都會上升，這是科技產業非常令人興奮的進化，這類新產品也是廣達現在正在做的研發工作，廣達也把研發資源放在這相關領域。

廣達首季毛利率有壓，對於第2季面臨上海、昆山等地封控，梁次震直言第2季毛利率「會有些壓力」。雖然供應鏈、封控等現在產業上有不少的問題，「我們不知到何時供應鏈可以完全恢復，希望5月可以快速回到軌道」。

但廣達相信，目前是供應鏈的問題，而不是需求端，看好下半年還是有旺季效應。

廣達 元宇宙

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