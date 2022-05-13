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神盾拚轉盈 業績漸恢復年增

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠商神盾（6462）於13日舉行法說會，該公司首季仍小虧，表達希望盡快轉虧為盈，整體業績能夠逐漸恢復年增狀態，並期待新產品的出貨效益從下半年開始發酵。

神盾先前已公布首季財報，合併營收為9.17億元，季增13％、年減15.3％，毛利率為40.27％，歸屬母公司業主虧損為297.8萬元，虧損幅度比上季明顯改善，每股虧損0.04元。

神盾提到，後續該公司希望不只是單月業績呈現年增，累計業績也能比去年同期成長。

神盾坦言，近一年多的營運挑戰較大，營收規模大約只有先前高點的三分之一到四成，成本上雖然有壓力，不過其毛利率連兩季維持在四成之上，針對成本結構將持續改善，產品組合也繼續優化，改善公司體質。今、明年該去爭取的產能，還是會繼續爭取。

神盾 毛利率

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