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英業達估第2季持平第1季 全年展望樂觀

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

英業達（2356）今（13）日召開法說會，該公司總經理巫永財表示，第1季營運表現如公司預期，第2季業績因為封城，IC缺料等影響，將持平第1季，但年增兩位數，今年業績審慎樂觀，沒有改變。

他強調，英業達積極在北美的墨西哥，歐洲的捷克等工廠大力投資，主要是對伺服器，PC，車用產品等積極投資與開發新產品，希望未來兩三年有成果。

針對目前PC需求不佳？以及下半年筆電看法？他說，缺料仍然存在，下半年最大變數是通膨，目前商用筆電市場影響不大，英業達主要以商用為主。

在雲端伺服器方面，英業達表示，雲端產業一直成長，推升成長的主力是由雲端服務供應商（CSP）推升，至於品牌伺服器廠的業績是持平，並沒有掉很多，也就是說，品牌伺服器的業績，沒有往下掉，目前沒看到這現象。英業達持續看好今年來自伺服器產業的成長。

英業達 雲端服務

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