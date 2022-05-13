廣達：Q2筆電出貨季減20% 訂單與需求不變、沒有跑掉

廣達（2382）今（13）日召開法說會，該公司表示，受到上海與昆山封城、人力、材料供應限制等因素的影響，2022年第2季筆電出貨將季減兩成，但是需求與訂單仍在，目標是6月底的上海廠產能恢復到100%，也暗示第3季業績表現可期。

廣達上海松江廠是蘋果高階筆電Macbook Pro與特斯拉ECU的主要生產基地，受到上海與昆山封城的衝擊，使得上海松江廠的產能利用率下滑。

廣達副董事長暨總經理梁次震表示，上海封城讓廣達上海廠遭遇到困難，從4月中旬開始，上海廠的產能一步步恢復中，5月可以恢復得更好。廣達的目標是在6月底恢復100%的產能，暗示著訂單遞延，顯示第3季業績表現可期。

廣達表示，高階筆電、電動車與伺服器的訂單與需求都在，沒有跑掉，出貨下降是材料供應、人力與物流運輸的問題，不是需求的問題，若是能在6月底解決供應等問題，樂觀看待第3季的旺季效應。