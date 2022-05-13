英業達Q1獲利優於預期 不怕封控估Q2持平

代工大廠英業達（2356）今（13）日下午將舉辦法說會，釋出對第2季相當樂觀看法，英業達表示，預估第2季與第1季表現持平，第2季年對年也有兩位數的成長，目前來看，全年目標也沒有改變。

英業達首季財報表現搶眼，本業、業外都成長，營收為1,287億元，年增15%、季減13%，營業利益為11.3億元，年增15%、季減6%，歸屬於母公司業主綜合損益為26.77億元，年增119%，每股純益為0.41元，優於去年第四季的0.40元與去年同期的0.32元。

毛利率為4.4%，優於去年第4季的4.4%，略低於去年的4.6%。營益率維持去年首季水準0.9%，淨利率2.1%，優於去年首季的1.1%與去年第4季的1.4%。

毛利率部分，今年第1季筆電佔比沒這麼高（去年下半年筆電佔比60％），因此帶動毛利率到4.4%，主要就是受惠因為產品組合。英業達看好未來成長力道，「毛利率要維持可能性相當大」。

英業達表示，受惠於新台幣、人民幣貶值，因此首季業外有7.81億元進帳。

對於接下來展望，英業達表示，缺料還是存在，下半年最大變數還是通膨，但是因為本身商用比重高、影響不大，目前看到的訊息，訂單、預估訂單都影響不大，因此在封控底下，預估筆電、服務器第2季仍能維持第一季動能。英業達說明，雖然封城多少會有影響，目前產能回升率已達50%，「周圍供應商還是有點卡卡，希望在本月下半月改善」， 目標六月可以把先前訂單趕回來。