搶AI商機 工業富聯推PaaS人工智慧應用平台服務

在疫情改變人類生活型態，以及新能源車、5G應用等需求蓬勃發展下，全球數據使用總量呈現幾何式成長；元宇宙的加入，更點燃了數據服務需求大爆發。海量數據的累積以及演算法的改良，已使AI技術運用於資料中心之趨勢快速開展。

鴻海集團（2317）旗下在A股上市公司工業富聯（FII）副總經理許壽國日前演講時指出，企業在選擇資料中心服務時，量體大小和安全性只是基本配備，技術才是決定巿場的重要關鍵。工業富聯結合自身豐富經驗及數據集成，推出名為「AION」的PaaS人工智慧應用平台服務。此一平台除了可安裝部署在通用伺服器硬體之上，也兼容於各大 CSP 雲端服務供應商的 IaaS，提供包括開發工具、計費計量、監測工具等一個多雲管理的中介層，並整合多種低碼開發的工具平台，以降低終端使用者的工作負擔。

AION平台具備彈性、高效、與低成本特性，提供使用者快速部署、低碼方案、彈性部署、雲端中立、軟硬整合等五大優勢，內建包括端、雲連接架構及 AI 模型整合流程, 減化部署及模型發佈的時間；加上AutoML 及自動化標註等工具，降低使用者技術門檻；也可依客戶應用場景，支持包括公有雲、混合雲及私有雲的部署方式；兼容各種 CSP 方案，不受限於特定平台；再結合工業富聯強大硬體設計製造優勢，提供更彈性及優質的方案。目前，AION也分別與不同的終端使用者，分別在以電腦輔助診斷為核心的數位醫療應用、輔助模型訓練及模擬的自駕車應用、以及針對自動光學檢測的工業應用等三個領域，取得具體成果。

「AION平台的目標客群是擁用專業場域經驗及海量數據、但缺乏深厚 AI 模型專業及資通訊技術的使用者。這類型使用者採用我們所提供的低碼工具，也可以訓練出足以滿足需求的 AI 模型。此平台將可廣泛應用於精準醫療、數位內容創造、智慧城市、自駕車、金融創新、智慧製造、零售生產以及元宇宙等領域應用。」許壽國補充。

如何訓練流程更貼近人腦決策模式，算力將是決勝關鍵，未來智慧製造環節中必須要有著優越的軟硬體解決方案以及數據集成經驗整合，鍛鍊出極具精準度的AI服務平台來提質增效。而當機房因部署越來越多高效 CPU/GPU運算時，機櫃的電力密度將大幅上揚，目前傳統風冷系統散熱技術已不敷使用。

在擴大算力規模、優化資料中心能效等目標驅動下，工業富聯早已開始部署資料中心散熱技術解決方案，在新的模組化運算和儲存單元技術支持下，已經可以做到不變動資料中心原有基礎設施，即可協助客戶進行全新部署，節省建置成本及時間，有效管理能耗，提高產值。在全球產業界朝向永續發展之際，以AI驅動敏捷創新基礎設施，提供綠色普惠解決方案的資料中心新生態，已成為各行業尋求可持續發展之新方向。