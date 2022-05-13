工業富聯推AION平台 驅動資料中心敏捷生態

鴻海（2317）旗下工業富聯以技術為後盾，結合自身豐富經驗及數據集成，推出名為「AION」的 PaaS人工智慧應用平台服務，目標客群鎖定擁用專業場域經驗及海量數據、但缺乏深厚 AI 模型專業及資通訊技術的使用者，副總許壽國強調，平台服務將可廣泛應用在精準醫療、數位內容創造、智慧城市、自駕車、金融創新、智慧製造、零售生產及元宇宙等領域。

工業富聯表示，疫情改變人類生活型態，加上新能源車、5G應用等需求蓬勃發展，全球數據使用總量呈現幾何式成長；另外，元宇宙更點燃數據服務需求大爆發，海量數據的累積及演算法的改良，已使AI技術運用於資料中心的趨勢快速開展。

許壽國博士日前演講時指出，企業在選擇資料中心服務時，量體大小和安全性只是基本配備，技術才是決定巿場的重要關鍵。工業富聯推出「AION」平台，除可安裝部署在通用伺服器硬體上，也兼容於各大 CSP 雲端服務供應商的 IaaS，提供包括開發工具、計費計量、監測工具等一個多雲管理的中介層，並整合多種低碼開發的工具平台，降低終端使用者的工作負擔。

AION平台具備彈性、高效、與低成本特性，提供使用者快速部署、低碼方案、彈性部署、雲端中立、軟硬整合等五大優勢，內建包括端、雲連接架構及 AI 模型整合流程, 減化部署及模型發佈的時間；加上AutoML 及自動化標註等工具，降低使用者技術門檻；也可依客戶應用場景，支持包括公有雲、混合雲及私有雲的部署方式；兼容各種 CSP 方案，不受限於特定平台。

工業富聯指出，目前AION與不同的終端使用者，分別在以電腦輔助診斷為核心的數位醫療應用、輔助模型訓練及模擬的自駕車應用、及針對自動光學檢測的工業應用等三個領域，取得具體成果。

許壽國表示，「AION平台的目標客群是擁用專業場域經驗及海量數據、但缺乏深厚 AI 模型專業及資通訊技術的使用者。這類型使用者採用我們所提供的低碼工具，也可以訓練出足以滿足需求的 AI 模型。此平台將可廣泛應用於精準醫療、數位內容創造、智慧城市、自駕車、金融創新、智慧製造、零售生產及元宇宙等領域應用。」