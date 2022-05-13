統振首季EPS0.54元 Q2審慎樂觀

統振公布第一季財報，2022年第一季合併營收7.69億元，受惠於旗下三大事業體營運穩健成長，營業利益3800萬元，稅後歸屬於母公司淨利4700萬元，每股獲利0.54元。

統振表示，首季營運受惠於「金融科技與通訊服務」、「流通」兩個事業體的營收明顯較去年同期成長，尤其，金融科技（FinTech）因Q pay的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長而持續創高，加上流通事業體新增代理的德國德之寶（Doppel herz）保健食品銷售表現優異，挹注統振2022年第一季營業毛利率20％、營業利益率5％、稅後淨利率8％。

展望2022年第二季，統振維持審慎樂觀看法。

統振表示，為持續優化公司整體營運，將讓各子公司發揮在該產業領域的優勢，致力與策略合作夥伴展開各項深化業務合作；另外，能源事業部今年4月再降低子公司達振的持股達36.78％，雖處分子公司後將使得集團單月營收呈年減表現，但各子公司財務結構優化、營運體質健康，將挹注集團未來獲利成長。