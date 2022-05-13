為擺脫記憶晶片行情大起大落 美光推行定價新制
美光科技 (Micron) 周四宣布推出所謂「遠期定價協議」的試行新制，希望能解決半導體產業長年來擺脫不了價格大起大落的狀況。
美光業務長（CBO） Sumit Sadana 在舊金山舉辦的投資者日上宣布：「我以無比興奮的心情宣布，前十大客戶已就新制和我們簽約，協議為期三年，一年可帶來超過 5 億美元收入。」但他強調，現階段仍是「試驗」性質。他說，目前的長約以採購量而非價格為準，但遠期定價協議一併考慮採購量和價格。
針對合約能否廣泛落實的問題，Sadana 坦言，議約兩方總是對價格有不同看法。
他也表示，美光不打算用降低毛利率的方式推動遠期定價協議。「過程中總有上上下下，但簽此約最終帶來的好處會大過風險。」
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