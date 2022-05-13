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億光首季獲利成長 第2季營運待觀察

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED封裝大廠億光（2393）今年第1季延續去年的重要產品線接單及出貨均旺盛表現，第1季稅後純益4.6億元，較上季及去年同期成長，不過第2季以來受到封城及供應鏈長短料衝擊，營運壓力增加，公司表示，目前蘇州廠逐步恢復正常營運中，第2季營運仍待觀察後續疫情影響。

億光今年第1季雖然是產業淡季，不過，單季營收55.02億元、較上季減4.43%、也去年同期減6.52%，但大致仍是維持高檔表現，首季營業利益4.8億元、稅後純益4.6億元、第1季每股稅後純益1.05元，季增78%、年增2%。較上季大幅成長，主要由於上季有來自海外標案損失提列。億光表示，第1季業績大致符合預期。

不過，今年4月億光受到大陸封控衝擊蘇州廠產能及供應鏈零件交貨影響，4月營收降至13.6億元、月減33.03%、年減34.19%，累計前4個月營收68.62億元、年減13.72%。

億光表示，若以接單來看，目前在背光的接單情況仍不錯，另外，不可見光的產品中，光耦合器目前訂單能見度更是相對佳，不過，由於中國封城管理及產業供應鏈仍有長短料影響，雖然接單情況不差，但出貨步調受到影響，4月營收明顯看出影響程度不小，不過，該公司表示，5月以來蘇州廠情況已較先前回到正軌，不過，整體第2季受到封城的影響，仍待進一步觀察。

億光

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