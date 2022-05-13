Arm去年營收與獲利雙雙創新高

受惠於權利金與非權利金的營收都強勁成長，安謀國際（Arm）最新公布202 會計年度總營收和獲利同創歷史新高。總營收達到27億美元、年增35%；息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）年增高達 68%，達到10 億美元，促使調整後的 EBITDA 獲利率達到37%。

Arm揭露的2021年財報中，的授權費（非權利金）營收增長61%，達到11.3 億美元，主要受益於產品組合的擴大，以及例如 Arm Flexible Access 計畫等嶄新商業模式的推廣，為更多合作夥伴提供更多授權使用Arm技術的理由與方式。

另外，2021 會計年度權利金營收增長20%，達到史上最高的15.4 億美元，主要的助力來自於 5G 智慧手機持續的強勁成長、更多車輛開始配置先進駕駛輔助系統（ADAS）與車用資訊娛樂系統（IVI）晶片，以及 32位 元微控制器的價格調升。

Arm統計，2021 會計年度出貨的晶片數量，達到歷年新高的292億片，其中第4季的出貨量即接近80億片，為78 億片。

累計Arm的合作夥伴已出貨超過2,250億片基於Arm技術架構的晶片，運算足跡遍布全球。

Arm 執行長Rene Haas表示，從公司創紀錄的營收成果顯示，各界對於Arm技術的強勁需求前所未見，而Arm生態系展現的實力也更勝以往。

他進一步指出，Arm的運算平台將在雲端運算、車用與自主系統、物聯網、元宇宙等更多領域，驅動下一波的科技革命。在公司展望以Arm技術建構的未來時，優先的任務是持續貫徹商業策略，並透過對產品路徑圖與工程人才的進一步投資，為合作夥伴提供所需的解決方案，並與公司的生態系攜手，重新定義運算的未來。