英業達持續在北美、歐洲擴生產基地 看好伺服器市占率

代工大廠英業達（2356）今（13）日下午將舉辦法說會，說明未來營運。該公司今年致股東營業報告書也出爐，董事長卓桐華表示，伺服器業務今年全球市占率可望成長、筆電營運仍可維持高檔、智慧裝置產品營運將明顯優於前一年度。

英業達指出，伺服器業務受惠於新平台的轉換、5G整合服務及AI、邊緣運算、雲端應用等訂單占比提升，今年全球市占率可望成長。筆記型電腦方面，隨著疫情改變大眾工作型態及學習模式，產品需求熱度不減，除中高階混合型商務筆電業務持續發展，並與品牌廠商合作推出電競筆電的新機種，憑藉長期研發設計及生產製造的優勢下，筆記型電腦營運仍可維持高檔。

他表示，智慧裝置產品則因供需缺口逐步改善，營運將明顯優於前一年度。產品則專注於智慧家庭裝置、智慧穿戴及醫療應用產品。

卓桐華指出，在新興事業的發展上，車用電子跨入EV電動車及自動駕駛系統領域，通過車廠認證後將有顯著成長，醫療產品應用上則與各醫學中心及診所合作，提供遠距的健康智慧照護及醫療平台。

英業達在現有產能基礎下，配合客戶需要落實海內外分工，持續向北美及歐洲擴展生產基地，亞洲地區則繼續保有大陸及台灣作為生產重鎮。海外分散生產強調的是全方位的產品線支援，從伺服器、筆電到車載電子等產品線。