華新股東會 焦佑倫：擴大布局綠能產業 前景審慎樂觀

華新（1605）今（13）日召開股東會，華新董事長焦佑倫表示，未來華新擴大布局綠能產業，包括電動車高速充電槍、海底電纜、印尼鎳生鐵，希望未來走向平穩，展望今年，仍然是不錯的一年，前景審慎樂觀。

華新董事長焦佑倫表示，經濟年年難過，年年過，過去三年歷經中美貿易大戰、疫情、ESG推動、俄烏戰爭，這是從業40年來，沒經歷過的事，也造成現在能源、食品及生產製造驅動通貨膨漲的趨勢。

焦佑倫指出，過去幾年，公司做了相當大的轉變，首先，公司產業重新定位，推動「美而精」，在房地產、電線電纜、原物料等產業都朝向美而精概念，雖然房地產事業數量不大，但在大陸南京商貿發展相當不錯，疫情期間有穩定的租金收入，另，17萬平方米辦公樓完成也開始出租。

過去二年，有過從去未有的好景，台積電（2330）帶動台灣半導體產業投資建廠、台商回流及政府公共建設支出，帶動電線電纜相當大需求。電線電纜展望方面，看到政府發展綠能，台灣海峽建離岸風電，華新決定發展海底電纜，並在高雄取得一塊土地，也為電線電纜帶來新的生命力。

電線電纜事業方面，近兩年迎來前所未有的榮景，除了台積電所帶動半導體產業投資建廠，受惠台商回流、政府公共建設，帶動電線電纜需求強勁，加上看到政府推動綠能發展，台灣海峽建離岸風電，華新決定發展海底電纜，3月取得高雄港土地，為電線電纜產業再添新的生命力。

不銹鋼事業方面，過去一年也是前所未有的好景，主要是供給面出現變化，ESG促成大陸產能減產，需求面則有新興產業發展、精密製造業發展帶動，也讓台灣這一年出口到歐美國家具有競爭力。

資源事業方面，則是相對新的事業部，焦佑倫坦言，非常幸運在2019年跟青山集團達成協議，2020年共同在印尼開發鎳生鐵的生產製造，要是晚一年可能就受到疫情影響，而無法順利投產，目前印尼鎳生鐵廠有4條生產線已全產全銷，今年4月再與青山達成協議，經營投資，在4條冰鎳生產線合作，華新持股50.1％，日後鎳產能帶來75％成長，而鎳在儲能材料是非常重要元素，進入新領域，對華新綠能產業發展有很大幫助。

焦佑倫表示，整體來說，華新重新定位，產品多元從電力、材料到原料，看到一個新時代，人類社會應用能源的轉變，不論在創能、運能、儲能、用能都有很大的轉變，事實上，華新的產品就是環繞在在此四大領域。

華新積極布局綠能趨勢，與東元（1504）在儲能、運能方面合作，做電動車高速充電槍，也是用能及運能的一部分，鎳原料則算是儲能。華新在美國做BORREGO及EPC，集中力量，發展新能源的需求，在此領域上已經小有成績，至於印尼投資，這兩年為華新帶來穩定收入，有助於未來走向平穩的發展。

經營管理上，資訊應用方面，作為內部溝通平台，在工廠推動自動工廠、自動生產、自動派工，基層同仁持續推動豐田精實管理，多年來，很有成果，感謝同仁努力。

焦佑倫指出，去年獲利是歷史新高的一年，華新以前是一年好、三年壞，一年普普通通的週期，相信未來能走向平穩的發展。