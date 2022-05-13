快訊

內政部審查小組建議不予同意升格 彰化轉直轄市恐夢碎

竹科社區空橋變「斷橋」 林智堅突改成地下道居民氣炸

獨／最新清冠一號治療指引出爐 一療程10天縮短為5天

華新股東會 焦佑倫：擴大布局綠能產業 前景審慎樂觀

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
華新董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影
華新董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影

華新（1605）今（13）日召開股東會，華新董事長焦佑倫表示，未來華新擴大布局綠能產業，包括電動車高速充電槍、海底電纜、印尼鎳生鐵，希望未來走向平穩，展望今年，仍然是不錯的一年，前景審慎樂觀。

華新董事長焦佑倫表示，經濟年年難過，年年過，過去三年歷經中美貿易大戰、疫情、ESG推動、俄烏戰爭，這是從業40年來，沒經歷過的事，也造成現在能源、食品及生產製造驅動通貨膨漲的趨勢。

焦佑倫指出，過去幾年，公司做了相當大的轉變，首先，公司產業重新定位，推動「美而精」，在房地產、電線電纜、原物料等產業都朝向美而精概念，雖然房地產事業數量不大，但在大陸南京商貿發展相當不錯，疫情期間有穩定的租金收入，另，17萬平方米辦公樓完成也開始出租。

過去二年，有過從去未有的好景，台積電（2330）帶動台灣半導體產業投資建廠、台商回流及政府公共建設支出，帶動電線電纜相當大需求。電線電纜展望方面，看到政府發展綠能，台灣海峽建離岸風電，華新決定發展海底電纜，並在高雄取得一塊土地，也為電線電纜帶來新的生命力。

電線電纜事業方面，近兩年迎來前所未有的榮景，除了台積電所帶動半導體產業投資建廠，受惠台商回流、政府公共建設，帶動電線電纜需求強勁，加上看到政府推動綠能發展，台灣海峽建離岸風電，華新決定發展海底電纜，3月取得高雄港土地，為電線電纜產業再添新的生命力。

不銹鋼事業方面，過去一年也是前所未有的好景，主要是供給面出現變化，ESG促成大陸產能減產，需求面則有新興產業發展、精密製造業發展帶動，也讓台灣這一年出口到歐美國家具有競爭力。

資源事業方面，則是相對新的事業部，焦佑倫坦言，非常幸運在2019年跟青山集團達成協議，2020年共同在印尼開發鎳生鐵的生產製造，要是晚一年可能就受到疫情影響，而無法順利投產，目前印尼鎳生鐵廠有4條生產線已全產全銷，今年4月再與青山達成協議，經營投資，在4條冰鎳生產線合作，華新持股50.1％，日後鎳產能帶來75％成長，而鎳在儲能材料是非常重要元素，進入新領域，對華新綠能產業發展有很大幫助。

焦佑倫表示，整體來說，華新重新定位，產品多元從電力、材料到原料，看到一個新時代，人類社會應用能源的轉變，不論在創能、運能、儲能、用能都有很大的轉變，事實上，華新的產品就是環繞在在此四大領域。

華新積極布局綠能趨勢，與東元（1504）在儲能、運能方面合作，做電動車高速充電槍，也是用能及運能的一部分，鎳原料則算是儲能。華新在美國做BORREGO及EPC，集中力量，發展新能源的需求，在此領域上已經小有成績，至於印尼投資，這兩年為華新帶來穩定收入，有助於未來走向平穩的發展。

經營管理上，資訊應用方面，作為內部溝通平台，在工廠推動自動工廠、自動生產、自動派工，基層同仁持續推動豐田精實管理，多年來，很有成果，感謝同仁努力。

焦佑倫指出，去年獲利是歷史新高的一年，華新以前是一年好、三年壞，一年普普通通的週期，相信未來能走向平穩的發展。

華新 綠能

延伸閱讀

業外豐收族 放閃

華新股東會 聚焦兩議題

期貨商論壇／創意期 布局多單

最牛一輪／華新猛 台新1B按讚

相關新聞

Arm去年營收與獲利雙雙創新高

受惠於權利金與非權利金的營收都強勁成長，安謀國際（Arm）最新公布202 會計年度總營收和獲利同創歷史新高。總營收達到2...

「綠獎」總獎金400萬 看線上徵件說明 抽綠行動綠獎品！

今年第七屆綠獎徵件總獎金新台幣400萬元，今（5/13）中午12點於「綠獎」Youtube頻道，發布線上徵件說明會影片，提供「生態保育計畫獎助」、「青少年環境行動獎」與「綠色創新獎項」的徵件資訊與詳細說明。同時，綠獎Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/ecoechoaward/）舉辦抽獎活動，只要按讚、留言並標記兩位朋友，便可參加抽獎，獎品包括環保小巧物「OFoodin夜市袋」和友善好食物「OFoodin全矽膠折疊餐盒」。

鴻海富智康子公司BFIH擬印度上市 每股定76盧比

鴻海（2317）旗下富智康印度子公司（BFIH）將在印度上市，首次公開發售暫定每一權益股份價格76盧比，富智康子公司Wo...

封城影響小 鴻海：Q2季增、年增持平

中國大陸華東封控衝擊電子供應鏈，鴻海、和碩等代工廠反應兩樣情，和碩昨天全面下修第二季展望，鴻海董事長劉揚偉則在法說會中表...

鴻海北美電動車生產基地 到手

鴻海昨（12）日正式完成與美國電動卡車新創公司Lordstown的資產移轉與合作案，鴻海以2.3億美元（約新台幣67億元...

鴻海Q1每股賺2.12元 三率三升

鴻海昨（12）日公告首季稅後純益294.5億元，雖因傳統淡季影響而季減34%，但仍較去年同期成長5%，每股純益2.12元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。