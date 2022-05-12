17LIVE集團「全方位社群開店系統OrderPally」正式上線

很多人都有在社群裡留言「+1」FBBuy快速完成購物經驗，五年前看好創新+1收單模式的17LIVE 集團，有鑒於後疫情時代社群電商賣家需求細緻化、個人化，五月正式推出全新品牌「OrderPally全方位社群開店系統服務」全面上線。

在全球新冠肺炎疫情催化下，線上購物加速成為民眾消費重點方式，根據國際市場研究機構eMarketer統計，全球社群電商的銷售總額到2025年時將達到1.2兆美元，根據調查報告指出，除了大型電商平台購物，4成台灣消費者曾經在社群平台上購物，比例有快速攀升趨勢，社群平台快速成為各家品牌兵家必爭之地。

17LIVE集團指出，隨著各國對個資使用限制和各家社群平台演算法修改，電商手續費節節攀升導致流量紅利逐漸消失，強調深度互動的社團型社群與KOL/KOC與粉絲黏著度增長，成為另一個不可忽略新趨勢，KOL/KOC紛紛發展社群銷售事業，2021年在疫情下，2021年註冊賣家數成長426%，預計2022年社群電商市場將會翻倍成長空間。

看準未來新電商網紅崛起和新職業發展趨勢，OrderPally累積輔導超過一萬家以上電商品牌經驗，首創「人、貨、場」三合一模式，擴大與知名品牌宏碁飲料事業群、發現茶、協發行泡菜、酷樂館、士東嚴選、聯強，整合直播電商上下游的場域、營銷教學，推出「十分鐘開啟帶貨銷售」服務，手握市場商機。

17LIVE集團表示，目前市場上現有電商訂單系統，但操作介面複雜或僅提供單一功能，OrderPally不僅涵蓋多社群，整合直播、貼文或一頁式商店，紅利、抽獎等行銷模組、會員與商品庫存模組、第三方金物流涵蓋藍新、綠界、LinePay、街口支付、Pi錢包，更向下整合物流，除7-11、全家、新竹物流等大型業者外，更首次與 Pickupp 皮卡物流科技深度合作，提升雙北配送效率，店家可輕鬆跨渠道管控，把更多心思放在消費者溝通，創造高營收。

另外，考量大小賣家需求不同，OrderPally採取分級訂閱制，讓賣家更靈活處理經營需求。

17LIVE也表示，集團不斷在轉型道路上前進，此次新品牌OrderPally和商業模式推出，啟動17LIVER領袖升級計畫，提供平台直播主掌握社群電商機會，為自己開創多元角色。目前已有多位優質直播主加入，歡迎更多KOC/KOL一起掌握線上直播銷售商機。