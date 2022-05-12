惠特受封城影響 下半年若正常出貨年營收拼雙位數成長

LED設備大廠惠特光電（6706）今（12）日舉行法說會，該公司董事長徐秋田表示，今年第1季營運符合預期，不過第2季以來明顯受到中國大陸封城影響，目前主力產品線Mini LED設備及化合物半導體相關產品，接單情況都相當正向，不過中國大陸疫情影響下，客戶拉貨動向較不明，賴允晉表示，若下半年疫情趨緩、客戶正常拉貨，今年營收仍可望拼雙位數成長。

惠特（6706）今年第1季營收為18.16億元，季成長10.94%、年成長53.41%，第1季稅後純益為3.8億元，季成長18.38%、年成長122.22%，單季每股稅後純益繳出5.18元的亮麗表現，第1季整體獲利創下單季歷史新高、但以每股獲利來看寫下2017年第4季以來新高。

第1季毛利率36.2%，低於去年同期的37.4%，也低於上季的41.1%，對此，總經理賴允晉表示，主要由於產品組合改變的影響，過去有較高比重的客制化產品，今年第1季這樣的專案較少，因此影響毛利率表現。

賴允晉也指出，目前看來，第2季本業毛利率還會再略低下滑一些，不過，由於強勢美元的關係，考量匯率因素之後，預計第2季整體毛利率可望持平第1季。

此外，徐秋田也指出，第2季以來公司營運確實有受到中國大陸封城的影響，若以接單情況來看，目前主要產品線Mini LED的相關設備點測機及分選機，接單量及接單的能見度都相當正向，不過，由於封城之後，中國大陸的客戶的拉貨出現趨緩，影響情況仍待進一步觀察，不過徐秋田也指出，目前看來5、6月營運仍會受影響，但若是下半年疫情趨緩、客戶恢復正常拉貨，今年全年營收仍可望有雙位數成長。