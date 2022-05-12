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OVO推新款電視群眾募資 「長輩模式」一鍵輕鬆看電視

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

智慧電視逐漸普及，卻衍伸出家中長輩不會操作的問題。本土新創、串流裝置品牌OVO推出搭載「易視界」系統的55吋廣色域電視TA55群眾募資，提供更多免費頻道、首創一鍵長輩模式、新版雙系統手機投影、定時關機快捷鍵等新功能，上市售價19,980元，贊助預購只要14,980元。

OVO引用中國家電網《2022中國適老化電視調研報告》指出，50歲以上用戶在使用智慧電視時遇到四大困擾問題，包括49.6％表示「開機後不能直達想看的電視節目」；28.0%表示「裝置多（機上盒、電視機），不知道怎麼切換」；20.9%表示「操作複雜，不知道怎麼找想看的內容」，17.6%認為是「遙控器太多，不知道該怎麼用」。

OVO指出，產品主打友善介面，目前搭載台灣研發 OVO TV OS 3 的智慧電視，無論是有線電視、MOD還是串流電視頻道，可以設定成開機直接全螢幕看電視，複製傳統看第四台頻道體驗；首頁按左右鍵即可切換裝置，不用再教老人家什麼是切換訊號源；單一頁面設計，無論是Netflix、Disney+、YouTube還是電視頻道，上下左右通通找得到；附學習型遙控器，一支搞定多裝置等多項貼心設計。

目前推出的第四代「易視界」系統，也強調針對長者改造的友善性。特別設計第台灣首創「一鍵長輩模式」，設定開機全螢幕與大字型等功能，按一下就自動設好；付費頻道也可以看。並且可以把iOS與Android手機內容投影到電視，以及有定時關機首頁快捷鍵，幫助設定小孩看電視時間，對看電視到睡著的朋友也很方便。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，從電視盒開始，陸續開發出智慧投影機與智慧電視等新產品，新產品銷售漸入佳境，將OVO TV OS 4命名為「易視界」系統，繼續努力讓全家人更好用。

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